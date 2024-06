Omnicom Media Group: Neue Partnerschaft mit Arosa Bärenland

Publiziert am 20.06.2024

Das Corporate Social Responsibility-Team der Omnicom Media Group Schweiz organisiert bereits seit mehreren Jahren Projekte, mit denen sich die Agentur für eine soziale und klimafreundliche Schweiz engagiert. Neu wird das nachhaltige Engagement um die Partnerschaft mit dem Arosa Bärenland erweitert, heisst es in einer Mitteilung. «Wir freuen uns, dass wir offizieller Partner des Arosa Bärenland sind und gemeinsam eine nachhaltige Zusammenarbeit realisieren können», wird CEO Jens Brecht zitiert. «Wir möchten diese einzigartige Initiative zum Wohl der Tiere künftig engagiert unterstützen, da wir die Werte des Arosa Bärenlands teilen», erklärt er weiter.

«Wir dürfen seit vielen Jahren immer wieder tolle Projekte mit der Omnicom Media Group umsetzen. Dass wir nun dies mit einer Partnerschaft im Bereich Tierschutz & Purpose weiterführen dürfen, freut uns ausserordentlich», ergänzt Roland Schuler, Tourismusdirektor Arosa Tourismus.

Auftakt der Zusammenarbeit ist die aktuelle Kampagne «Run for Bears» für den ersten Spendenlauf des Arosa Bärenlands, der am kommenden Sonntag in Arosa stattfinden wird. Der Erlös kommt den Bären zugute. Dank der Medienpartner Livesystems Group, APG|SGA Allgemeine Plakatgesellschaft und Goldbach Neo OOH wird das Event auf DOOH-Screens in der Deutschschweiz beworben. (pd/wid)