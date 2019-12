Yellow: Neuer Auftritt für Otto Hofstetter AG

Die Otto Hofstetter AG ist ein Werkzeugbauer für die Produktion von PET-Preforms und Kunststoff-Verpackungen in Uznach. Für den Auftritt an der alle drei Jahre in Düsseldorf stattfindenden Fachmesse der Kunststoffbranche hat Yellow ein Gesamtkonzept entwickelt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Kreativstrategen aus Basel hätten dazu die Markenwerte erleb- und geniessbar gemacht. Aufgrund der Erfahrung, die Yellow durch ihre 360-Grad-Betreuung der Marke Otto Hofstetter hat, entstand eine reine Networking-Plattform. «Die Messe ist der ideale Ort, um unser Netzwerk zu pflegen», lässt sich Sales- und Marketingdirektor Stefan Zatti in der Mitteilung zitieren. Da Yellow den Brand Otto Hofstetter in allen Anwendungsbereichen betreue, kenne die Agentur diese Tatsache. Neben dem Messestand selbst haben die Kreativen aus Basel die gesamte Kommunikation rund um den Event verantwortet.







Verantwortlich bei der Otto Hofstetter AG: Stefan Zatti (Gesamtverantwortung); verantwortlich bei Yellow: Hannes Müller (Strategie), Mira Ewert (Projektleitung), Pascal Rehmann (Konzeption), Martin Schmidlin (Text), Jonathan Werner und Markus Stöckli (Grafik); Produktion: Imke Fichtner. (pd/lol)