Goldbach Manufaktur: Neuer Name für die AdManufaktur

Die vor zwei Jahren gegründete AdManufaktur ist ab sofort unter dem Namen Goldbach Manufaktur tätig. Unter der neuen Co-Geschäftsführung von Oliver Schibli und Marco Gasser bietet das Tochterunternehmen der Goldbach Group in der Schweiz individuelle, performance-orientierte Marketing-Lösungen und neu auch die 360-Grad-Vermarktung von Events an.

Dank individuellen Lösungen von mono- über omnikanal bis hin zu crossmedialen Kampagnen profitieren die Kunden der Goldbach Manufaktur von einem Fullservice, wie es in einer Mitteilung heisst. Das Angebot basiert auf den kombinierten Media- und Werbeplattformen des Netzwerks der TX Group, Goldbach Group und Neo Advertising, das TV, Digital Video und Audio über 20 Minuten Native Advertising sowie Out of Home und Influencer Marketing umfasst. Über dieses Netzwerk können laut eigenen Angaben 90 Prozent der Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten erreicht werden.

Neu wurde per Anfang Jahr der Bereich Content & Sponsoring integriert, der unter der Leitung von Marco Gasser seit rund einem halben Jahr 360-Grad-Kampagnen rund um Schweizer Events vermarktet. Zusammen mit Oliver Schibli managed Gasser ab sofort die Goldbach Manufaktur. Verwaltungsratspräsident bleibt Martin Radelfinger.

Ein erfahrenes Team

Oliver Schibli bringt laut Mitteilung 30 Jahre Erfahrung im digitalen Marketinggeschäft mit. Von 2012 bis 2016 führte er als CEO und Chief Marketing Officer den Digitalen Marktplatz OLX (vormals Ricardolino). Als Chief Product Officer und Chief Marketing Officer gestaltete Oliver Schibli von 2017 bis 2019 die Entwicklung von watson.ch mit. Seither hat er zusammen mit Carmen Viudez die Goldbach Manufaktur aufgebaut und am Markt positioniert (persoenlich.com berichtete). Carmen Viudez, Head of Product Management, ist seit über 20 Jahren im Digital-Business tätig.

Oliver Schiblis Co-Geschäftsführer Marco Gasser war seit der Neuaufstellung von Goldbach innerhalb der TX Group Anfang 2020 Geschäftsführer der Vermarktungseinheit 20 Minuten Advertising. Bereits seit der Gründung von 20 Minuten vor 21 Jahren war er für den Verkauf von Werbung in der Pendlerzeitung verantwortlich und hat dort das Salesteam aufgebaut. Seit Sommer 2021 ist er für den Bereich Content & Sponsoring bei Goldbach zuständig.

Gasser wird seit Januar 2022 von Mirjana Elmer und Danilo Crisetig unterstützt. Elmer wechselte von Goldbach Media, wo sie für das Sponsoring bei RTL in der Schweiz zuständig war. Crisetig war früher bei Tamedia Advertising und die letzten drei Jahre im Sponsoring des FC Basels tätig. (pd/cbe)