Ist Druck zwingend für erfolgreiche Sportkarrieren? Darf man sich noch umarmen? Welche Ideale sind förderlich und ist Macht manchmal auch okay? In der Podcast-Reihe «Ethik im Sport» von Swiss Olympic sprechen Expertinnen und Experten über diese Themen und erklären anhand des ausgearbeiteten Ethik-Kompasses, wo dieser wann nach grün, grau, orange oder rot zeigt. Auch die Arbeit der Meldestelle Swiss Sport Integrity wird beleuchtet, wie es in einer Mitteilung der Podcastschmiede heisst.

Ziel von Swiss Olympic sei es, durch die Podcast-Folgen zu «Ethik im Sport» die erarbeiteten ethischen Grundsätze des Projekts möglichst breit im Schweizer Sport zu verankern. Zusammen mit der Podcastschmiede sei ein Konzept erarbeitet worden, das die Themen für die Zuhörerinnen und Zuhörer nahbar und praktisch beleuchtet. Die Hosts Carla Keller und Maé Biedermann hätten aber auch kritische Fragen stellen können, um die Sicht von Aussen zu zeigen.

Um als Dachverband des Schweizer Sports die gesamte Schweiz zu erreichen, erscheinen einige der Episoden auch auf Französisch. Die Podcastschmiede hat dazu Radar RP aus Lausanne an Bord geholt, mit denen sie bereits andere mehrsprachige Podcast-Formate umsetzte. Im November erscheinen zudem italienische Episoden.

Alle Episoden finden sich auf den bekannten Streamingplattformen (Spotify, Apple Podcasts, etc.). (pd/cbe)