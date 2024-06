SMG: Neuer Sales Director SMG Advertising ernannt

Publiziert am 20.06.2024

Die SMG Swiss Marketplace Group ernennt Marc Oestreich per 17. Juni 2024 zum neuen Sales Director SMG Advertising. In seiner neuen Position zeichnet er für die Vermarktung und den direkten Verkauf von digitaler Werbung im gesamten Online-Netzwerk verantwortlich, wie es in einer Mitteilung heisst.

Oestreich bringt über 16 Jahre Sales-Erfahrung mit, in denen er sich ein umfassendes Kundennetzwerk im digitalen Umfeld der DACH-Region bilden konnte, schreibt die SMG. Oestreich habe sein umfassendes Know-how im Bereich Werbevermarktung in verschiedenen leitenden Positionen aufgebaut. Zuletzt war er als Director Client Sales und Mitglied der Geschäftsleitung bei Goldbach Audience tätig. Davor leitete er als Director Sales Digital den Aufbau der ersten digitalen Vermarktungseinheit von Goldbach Publishing.

In seiner neuen Rolle verantwortet Marc Oestreich die strategische Führung der Vermarktung und des Direktverkaufs von digitaler Werbung auf den verschiedenen Online-Plattformen der SMG wie beispielsweise AutoScout24, Homegate, Ricardo, tutti.ch u.a. Als Sales Director SMG Advertising übernimmt Marc Oestreich die Verantwortung für die Planung und Einführung einer neuen Verkaufsstrategie, um die Werbeeinnahmen weiter zu steigern und um den Kundenstamm im Bereich der digitalen Werbung zu erweitern.

«Ich freue mich sehr, Teil der SMG Swiss Marketplace Group zu werden und gemeinsam mit dem Advertising-Team mit innovativen und nachhaltigen Verkaufsstrategien zu entwickeln, um unsere Werbekunden optimal zu betreuen», wird Marc Oestreich in der Mitteilung zitiert. (pd/wid)