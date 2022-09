Think11: Neues Büro mit Party eröffnet

Zahlreiche Persönlichkeiten aus der Marketing- und Medienbranche folgten am Mittwochabend der Einladung der Think11 Switzerland zur Eröffnung des neuen Standorts an der Neugasse direkt beim Hauptbahnhof Zürich. Die neue Digitalagentur ist ein Joint Venture des Bündner Medienunternehmens Somedia und der Think11 GmbH aus Osnabrück und wurde vor einem Jahr in Chur gegründet. Diesen Sommer hat die Think11 an der Neugasse in Zürich ihren zweiten Schweizer Standort bezogen. In lockerer Atmosphäre wurden die geladenen Gäste an der Office-Warming-Party mit kulinarischen Köstlichkeiten aus Graubünden und einem Gin-Tasting verwöhnt, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst.

«Wir freuen uns sehr, im Herzen von Zürich unser Office beziehen zu können – und das erst noch direkt vis-à-vis vom Schweizer Hauptsitz von Google», wird Christian Vuithier, Head of Business Development bei der Think11 Switzerland, in der Mitteilung zitiert. «Die Think11 will zur führenden MarTech-Anbieterin im DACH-Raum werden. Unser neuer Standort in Zürich hilft uns zu noch mehr Nähe zu unseren Schweizer Kunden», so Vuithier weiter.

Think11 Switzerland unterstützt Unternehmen bei der Transformation von digitalen Daten in reale Mehrwerte im Onlinemarketing. Das Leistungsangebot der Agentur umfasst unter anderem Anwendungen in folgenden Bereichen: Künstliche Intelligenz bei der Auslieferung von digitaler programmatischer Werbung, Paid Media, Earned Media und Owned Media, Data Analytics, Video-Marketing und Digital Consulting. (pd/cbe)