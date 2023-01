Nutshell Films: Niels Hintermann nimmt einfach Ricola

Am Wochenende vom 13. bis 15. Januar macht der Ski-Weltcup Halt in Wengen. Wenn die Schweizer Skirennfahrer zu Super G, Abfahrt und Slalom in Wengen starten, fiebert die ganze Nation mit. Besonders der Abfahrtsklassiker vom Samstag, mit den legendären Streckenpassagen entlang des Russisprungs, des Hundschopfs und des Ziel-S, ist weltbekannt und sorgt seit jeher für viel Spektakel.

Der Schweizer Abfahrtsspezialist wird seit dieser Wintersaison vom Traditionsunternehmen Ricola unterstützt. Seinen ersten sportlichen Besuch in der Schweiz in dieser Saison lassen sich am Samstag über 100 Ricola-Mitarbeitende aus Laufen BL nicht entgehen. Im Ricola-Fanblock unterstützen sie ihren Favoriten lautstark und farbenfroh. Eine einmalige Aktion, welche bereits jetzt laut einer Mitteilung für viel Vorfreude bei Niels Hintermann sorgt: «Mit einem eigenen Ricola-Fanblock im Rücken die legendäre Abfahrt in Angriff nehmen, das ist wirklich speziell und eine riesige Motivationsspritze.»

Ein Ricola auf der Piste

Nimm einfach Ricola: Was für den Alltag gilt, empfiehlt sich auch auf der Skipiste. Mit dem 27-jährigen Skirennfahrer Hintermann in der Hauptrolle, werden kurz vor dem Lauberhorn-Klassiker drei Clips lanciert in Deutsch und Französisch. Der Abfahrtsspezialist zeigt, wie man auch mit herausfordernden Situationen im Schnee umgeht. Die Clips mit einem Augenzwinkern wurden umgesetzt von Nutshell Films in Zürich und werden seit Donnerstag über die sozialen Medien von Ricola und Niels Hintermann ausgestrahlt.

Mit dem erstmaligen Sponsoring eines Skirennfahrers erweitert Ricola sein breites Engagement in der Schweiz. Für Thomas P. Meier, CEO von Ricola, ist die Zusammenarbeit mit Niels Hintermann ein Perfect Match: «Sport verbindet und setzt Emotionen frei. Die Bilder der Skirennen mit den Schweizer Alpen im Hintergrund – da ist Ricola zuhause und das passt. Dass wir nun am Klassiker am Lauberhorn präsent sind, den Ski-Fans ein Kräuterbonbon mit auf den Weg geben und sogar einen eigenen Fanblock haben, das ist schon ganz speziell und zeigt, dass wir zusammen mit Niels neue Wege begehen wollen.»

Die Kooperation ist laut Mitteilung auf vier Jahre festgelegt. Ricola bekräftige damit sein nationales Engagement über ganz verschiedene Themengebiete hinweg. (pd/cbe)