Publiziert am 30.04.2026

Die Aktiengesellschaft für die Neue Zürcher Zeitung (NZZ) hat ihre Beteiligung an der APG|SGA von 25 auf 45 Prozent ausgebaut. Die NZZ, JCDecaux SE und Pargesa Asset Management S.A. haben der APG mitgeteilt, dass die entsprechenden Aktienpakete am Freitag erworben wurden, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Kaufverträge über insgesamt 20 Prozent der ausstehenden Aktien waren bereits am 11. Dezember 2025 abgeschlossen und am Folgetag öffentlich bekannt gemacht worden (persoenlich.com berichtete). Der Kaufpreis hatte 220 Franken pro Aktie betragen, was einem Gesamtwert von 132 Millionen Franken entspricht.

Grundlage für die Transaktion ist eine Statutenänderung, die an der ausserordentlichen Generalversammlung vom 23. Januar 2026 angenommen worden war. Die darin verankerte Opting-up-Klausel befreit die NZZ von der Pflicht, ein Pflichtangebot an alle Aktionärinnen und Aktionäre zu unterbreiten – solange sie den Schwellenwert von 49 Prozent der Stimmrechte nicht überschreitet. (pd/cbe)