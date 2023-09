WWF/Livesystems: Ökobotschaften auf dem ÖV-Bildschirm

Der World Wildlife Found, besser bekannt unter dem Kürzel WWF, engagiert sich seit Jahren für den Schutz der Meere und Ökosysteme, für den Schutz der Artenvielfalt, für das Klima und einen reduzierten Energieverbrauch. Livesystems wiederum, eine Tochter der Schweizerischen Post, hat Themengebiete wie Energie und Emissionsreduktion sowie die Schöpfung von sozialem Mehrwert als relevante Schwerpunkte bestimmt. Im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie nutzt die Anbieterin digitaler Aussenwerbeflächen ihre Geschäftsaktivitäten zur Förderung von Nachhaltigkeits- und Umweltwissen.

Bewusstsein der Bevölkerung schärfen

Nun spannen WWF und Livesystems zusammen. Ziel der Partnerschaft sei es, das Bewusstsein der Schweizer Bevölkerung zu schärfen und Aufmerksamkeit zu den neusten Erkenntnissen aus Umwelt- und Klimaschutz zu generieren, schreibt das Unternehmen. Die Content Partnerschaft ist auf sieben Monate angesetzt, mit Option zur Verlängerung.

Im Rahmen der Partnerschaft werden monatlich zwei unterschiedliche Sujets über die Livesystems-Bildschirme in öffentlichen Verkehrsmitteln, an Tankstellen oder in Postfilialen ausgespielt. Die Botschaften beinhalten die neusten Zahlen, Daten und Fakten rund um Klimaschutz, Klimawandel, Ernährung, Reisen und Konsum im Generellen. Die Inhalte werden schweizweit über alle Sprachgebiete ausgestrahlt.

«Klimafreundlichen Lebensstil fördern»

Der WWF kann auch auf tagesaktuelle Ereignisse reagieren und dazu Textbotschaften anzeigen lassen. «Wir betrachten die Arbeit im Bildungsbereich als einen der elementaren Hebel zur Erreichung von globalen Nachhaltigkeitszielen. Durch die Aufklärungsarbeit, die wir gemeinsam mit Livesystems leisten dürfen, wollen wir einen Lebensstil fördern, der dem Klima zugutekommt, und einen verantwortungsvollen Umgang mit natürlichen Ressourcen», wird Lisa Bounoure, Kampagnenleiterin bei WWF Schweiz, zitiert. (pd/nil)