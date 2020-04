Hilf-lokalen-kmu.ch: Online das lokale Gewerbe unterstützen

Das Coronavirus stellt alle vor grosse Herausforderungen. Viele Geschäfte, Dienstleistungsbetriebe, Restaurant und Bars mussten schliessen und sind in Ihrer Existenz bedroht. Die Zürcher Internet- und Kommunikationsagentur Update AG hat deshalb das Portal hilf-lokalen-kmu.ch ins Leben gerufen, über das Solidarität mit lokalen KMU praktiziert werden kann.

Seit 1995 befasst sich Update mit Theorie und Praxis des Internets, wie es in einer Mitteilung heisst. Update arbeite für und mit Kunden aus der ganzen Schweiz, gelegentlich auch international, verstehe sich aber als ein Teil von Zürich und des lokalen Gewerbes. Inspiriert von anderen Plattformen zur Unterstützung des lokalen Gewerbes, wurde in der zweiten Lockdown-Woche beschlossen, den Nachbarn in der Altstadt und den Leidensgefährten in der ganzen Stadt und Region Zürich und allenfalls sogar darüber hinaus zu helfen, schreibt die Agentur.

Hilf-lokalen-kmu.ch ermögliche Unternehmerinnen und Unternehmern, ihre Produkte oder Dienstleistungen auch während des Corona-Lockdowns einer breiten Öffentlichkeit näher zu bringen. Informationen über Versandmöglichkeiten, Onlineshop und Lieferservice bieten den Benutzerinnen und Benutzern des Portals eine Übersicht, in welchen lokalen Geschäften sie immer noch einkaufen können. Via einem Gutschein-Verkauf sollen selbst jene profitieren können, die jetzt vollständig geschlossen sind, ganz nach dem Prinzip «Jetzt kaufen, später konsumieren».

Damit die Plattform schnell in die Gänge kommt, sind die Initianten des Projekts laut Mitteilung auf die Mithilfe der lokalen KMUs angewiesen: Interessierte Firmen und Geschäfte können seit vergangener Woche ihre Profile kostenlos eintragen. Die Idee wird auch vom Gewerbeverband der Stadt Zürich (GVZ) getragen. Er unterstützt die Webagentur, die Plattform beim lokalen Gewerbe bekannt zu machen. Es ist geplant, das Portal in angepasster Form dann auch nach Aufhebung des Lockdowns weiter zu betreiben. (pd/cbe)