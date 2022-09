Komsortium: Outlawz Food hat neue Partneragentur

Das vegane Berner Unternehmen Outlawz und das Komsortium spannen zusammen. «Wir kennen uns seit Jahren und eine Zusammenarbeit war seit langem ein Thema. Der ideale Zeitpunkt ist für beide Seiten jetzt gekommen», wird Kevin Schmid, Gründer von Outlawz Food, in einer Mitteilung vom Donnerstag zitiert. Beiden Parteien sei es aber ein Anliegen gewesen, die einzelnen Unternehmen so zusammen zu bringen, dass beide davon profitieren und sich weiter entwickeln können. «Beide Seiten hatten ihre Ansprüche an diese Zusammenarbeit und wir wollten das Beste für beide Firmen. So haben wir uns für eine etwas unkonventionelle Art der Zusammenarbeit entschieden», sagt Dario Hitz vom Komsortium.

So wird das Komsortium, welches sich als Generalplaner- und Beratungsagentur für Kommunikations- und Marketingfragen versteht, die neue Partneragentur von Outlawz Food. Dario Hitz übernimmt als CMO die Leitung von Marketing und Kommunikation bei der Outlawz Food AG.

Die Vorteile für beide Unternehmen liegen laut Mitteilung auf der Hand. Das Komsortium kann sein Netzwerk an Spezialistinnen und Spezialisten weiter ausbauen und weiterhin auch andere Projekte umsetzen, während Outlawz Food immerzu die passenden Partnerinnen und Spezialisten für die Bedürfnisse bekommt, welche nicht intern umgesetzt werden können. (pd/cbe)