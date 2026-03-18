Publiziert am 18.03.2026

Die Vermarktungsorganisation der NZZ, NZZone, positioniert sich neu im Bereich der inhaltgetriebenen Werbung. Kernstück bleibt journalistisch geprägtes Storytelling nach den publizistischen Qualitätsstandards der NZZ, heisst es in einer Mitteilung. Neu werden Unternehmensinhalte jedoch konsequent multimedial gedacht – neben klassischen Print- und Digitaltexten umfasst das Angebot künftig auch interaktive Onlinevisualisierungen, Videos im journalistischen Stil, Social-Media-Beiträge sowie Live-Veranstaltungen.

Damit deckt NZZ Story Lab nach eigenen Angaben sämtliche Dimensionen der inhaltsgetriebenen Werbung ab – von der Konzeption bis zur Publikation. Der produzierte Content wird exklusiv in den Medienumfeldern der NZZ sowie weiterer Qualitätsmarken wie «Le Temps» und «Corriere del Ticino» ausgespielt und ermöglicht so eine nationale, zielgruppengerechte Reichweite.

Verantwortet wird NZZ Story Lab von einem interdisziplinären Team unter der Leitung von Hannes Rothfuss (Commercial), Tina Baumberger (Creation) und Norman Bandi (Content). Das Team vereint Kompetenzen aus Journalismus, Visual Design, Video, Social Media, UX/UI und Event-Formaten.

«Unternehmen suchen heute nicht einfach Inhalte, sondern überzeugende Geschichten in glaubwürdigen publizistischen Umfeldern», lässt sich Adrian Näf, Business Director von NZZone, zitieren. Mit dem neuen Angebot wolle man journalistische Qualität mit multimedialem Storytelling verbinden und so wirkungsvolle Kommunikation im Premiumsegment ermöglichen. (pd/spo)