Die DT Reach genannte Produktsuite von Digital Turbine biete Werbetreibenden «einzigartige Möglichkeiten, mobile Nutzer in einer Vielzahl von Apps zu erreichen», wie es in einer Mitteilung heisst. Dies schliesse Mobile Gaming ein, wo der SDK-Footprint von Digital Turbine in den Top-500-Apps nur von Google übertroffen werde. Mehr als 3 Millionen Schweizer (GWI) über alle Altersgruppen hinweg würden Smartphones als Spieleplattform nutzen. Davon decke das Netzwerk von Digital Turbine mit 2,1 Millionen monatlichen Unique Usern einen «erheblichen Teil» ab. Dank der globalen Präsenz von Httpool könnten Unternehmen und Agenturen über Digital Turbine regional und global neue Zielgruppensegmente ansprechen.

Videoanzeigen würden zu den leistungsstärksten Werbemitteln, wie es weiter heisst. Zusätzlich zu den On-Device- und Display-Werbeformaten habe Digital Turbine «innovative Ansätze» entwickelt, um Nutzer zu motivieren, In-App-Videos vollständig anzusehen und sich damit zu beschäftigen. Für den Abschluss eines Videos, das heisst das vollständige Anschauen eines Videos, würden die Spieler Goodies wie zusätzliche Chancen oder In-App-Inhalte erhalten.

«Mobile Games auf dem Smartphone unterhalten NutzerInnen in kurzen Pausen, zum Beispiel beim Warten auf öffentliche Verkehrsmittel oder sind kleine Belohnungen für zwischendurch», lässt sich Florian Magistris, Regional Managing Director für die Region Zentraleuropa bei Httpool, in der Mitteilung zitieren. Er ergänzt: «Gaming ist über alle Generationen hinweg beliebt – von den Babyboomern bis zur Gen-Z. Mit unserem Partner Digital Turbine können diese Zielgruppen optimal erreicht werden.»

Florian Magistris von Httpool. (Bild: Klaus Vyhnalek)





Auch das Targeting der wichtigsten Zielgruppen werde durch Digital Turbine ermöglicht, wie es weiter heisst. So könnten beispielsweise In-App-Videos gezielt für Sportbegeisterte, Hausfrauen oder auch junge Mütter ausgespielt werden – zahlreiche weitere interessante Zielgruppen seien möglich. Geräte- und Betriebssystem-Targeting, tageszeitabhängiges und Re-Targeting seien nur einige der Möglichkeiten, die DT Reach biete. Mit Dynamic End Cards würden User spielerisch zur Interaktion mit Marken angeregt, womit die Interaktionsrate und Verweildauer «überdurchschnittlich gesteigert» werde. (pd/tim)