Zeam: Pitch um PostFinance gewonnen

Als erste Schweizer Bank ist PostFinance seit 2020 auf TikTok präsent. Dort spricht sie mit ihren Kurzvideos vor allem Kundinnen und Kunden der Generation Z an. Jetzt hat sich die Bank mit Zeam professionelle Unterstützung geholt. In diesem Jahr wird die Gen-Z-Agentur die Kurzvideos für PostFinance erstellen und den TikTok-Kanal für PostFinance mehrheitlich bespielen, heisst es in einer Mitteilung, die persoenlich.com exklusiv vorliegt. Zeam konnte sich in einem mehrstufigen Auswahlverfahren durchsetzen und erweitert mit PostFinance ihr Kundenportfolio um ihre erste Bank.

Präsentiert werden Kurzvideos mit Protagonistin Helen und Protagonist Colin. Diese bieten einem jungen Publikum ganz nach dem Motto «von der Gen Z für die Gen Z» einen unterhaltsamen und lehrreichen Einblick in die Welt der Finanzen und in die Welt von PostFinance.

Gründerin von Zeam, Yaël Meier, freut sich über die Zusammenarbeit: «Wir verstehen die Bedürfnisse von Jungen und die Bedürfnisse von Unternehmen. Diese zu verbinden, ist unsere Leidenschaft. PostFinance ist eine unglaublich spannende Marke und auf TikTok eine Pionierin. Wir freuen uns die Geschichte zusammen mit PostFinance weiterentwickeln zu dürfen.»

PostFinance-Social-Media-Managerin Tiziana Felline schätzt das Insiderwissen von Zeam über die Generation Z: «Die Generation Z ist die Zukunft und TikTok ist ihre Bühne. Wenn man als Marke ihre Aufmerksamkeit gewinnen will, muss man sich auf dieser Plattform präsentieren und Teil ihrer Community werden. Zeam ist dafür die perfekte Agentur.»

TikTok ist heute eine der beliebtesten Social-Media-Plattformen bei jungen Menschen und hat mehr als 2,2 Millionen monatlich aktive Nutzerinnen und Nutzer in der Schweiz. (pd/cbe)