Sir Mary: Pitch um Zürich Tourismus gewonnen

Nach dem Pitchgewinn um den Digital Marketing Etat von Schweiz Tourismus im März letzten Jahres freut sich Sir Mary nun über die neue Kooperation mit Zürich Tourismus. Neben der ganzheitlichen Mediaberatung und -distribution umfasst das Mandat die Durchführung von nationalen und internationalen Paid-Mediamassnahmen, wie es in einer Mitteilung heisst.



«Mit Sir Mary haben wir eine Media-Partnerin gefunden, welche die erforderliche Branchenerfahrung mitbringt und gleichzeitig den konstanten Anspruch hat, innovative und effektive Ansätze zu finden, um die Destination Zürich an die Zielgruppen zu bringen», so Nathalie Lüthi, Head of Marketing bei Zürich Tourismus, laut Mitteilung. Für Fabian Habisreutinger, Strategy Director Media & Data, handelt es sich beim Pitch-Gewinn indes um eine Herzensangelegenheit: «Wir freuen uns natürlich, dass wir Zürich Tourismus mit unserem breiten Tourismus-Know-How und unserem digital-first Ansatz überzeugen konnten. Vor allem aber macht es uns stolz, für unsere geliebte Heimatstadt zu werben.»



Content-Kampagne «GouRomands à Zurich»



Neben der Vermarktung von Führungen, Touren sowie der Zürich Card konnte Sir Mary bereits die Konzeption und Umsetzung einer Content-Massnahme übernehmen: Ende August ging «Les GourRomands à Zurich» live. Die Aufgabe: Westschweizer «Foodies» für den Genuss-Hotspot Zürich zu begeistern und gleichzeitig das Festival Food Zurich mitzutragen. Dafür wurden vier Romands aus der Gastro-Szene von bekannten Kolleginnen der Zürcher Food-Szene durch die Limmatstadt geführt. Die vielseitigen Tours wurden dokumentiert und in Kooperation mit 20 Minutes als mehrteilige Serie veröffentlicht. (pd/mj)