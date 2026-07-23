Publiziert am 23.07.2026

Das Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz (Heks) stand im digitalen Fundraising vor unzuverlässigen Marketingdaten, die eine effiziente Budgetsteuerung erschwerten. Für ein Hilfswerk, bei dem jeder Spendenfranken in die humanitäre Arbeit fliessen soll, sei das nicht nur ein Analyse-, sondern auch ein Kostenproblem, heisst es vonseiten Advance Metrics. Heks entschied sich deshalb für die Umstellung auf Server-Side-Tracking, um Kampagnen und Kanäle klarer den erzielten Spenden zuordnen zu können.

Advance Metrics setzte die neue Datenerhebung für Heks um. Seither lassen sich laut Mitteilung jene Kanäle und Kampagnen identifizieren, die tatsächlich zu Spenden führen. Die erfassten Spendeneinnahmen seien dadurch um 41,4 Prozent gestiegen, zudem habe sich die Attribution der einzelnen Kampagnen verbessert, so Advance Metrics. Die gewonnenen Erkenntnisse sollen helfen, Marketingbudgets wirkungsvoller einzusetzen und so mehr Mittel direkt in die humanitäre Hilfe fliessen zu lassen statt in ineffiziente Kampagnen.

«Dank des neuen Setups, das Advance Metrics für uns implementiert hat, haben wir endlich verlässlichen Einblick in unsere digitalen Spenden. Zuverlässiges Tracking erlaubt uns, unsere Kampagnen wirksam zu optimieren», wird Taoufik Alami, Teamleiter Public Fundraising bei Heks/Eper, zitiert. (pd/cbe)