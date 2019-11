von Michèle Widmer

Katja Weber zu Gast beim «Creative Coffee» im Café Plüsch in Zürich-Wiedikon. (Kamera: Christian Beck, Schnitt: Michèle Widmer)

Katja Weber engagiert sich gleich mehrfach in der Gastro- und Eventszene in Zürich. Vor sieben Jahren gründete sie das Openair-Restaurant Frau Gerolds Garten mit, zur selben Zeit organisierte sie das erste Street-Food-Festival und seit fünf Jahren sorgt sie als Partnerin des Wienachtsdorfs beim Bellevue für festliche Stimmung. Noch bis am 23. Dezember bieten auf dem Sechseläutenplatz über 200 Aussteller in 100 Hütten ihre Produkte an. Laut den Veranstaltern lädt das Wienachtsdorf zum «Schmökern, Shoppen, Schlemmen und Verweilen» ein.

Alle «Creative Coffee»-Folgen finden Sie auf persoenlich.com/creative-coffee

