Ringier Advertising: Programmatic Advertising für Printanzeigen

Pryntad, eine digitale Buchungsplattform für Anzeigen in Zeitschriften und Zeitungen aus Deutschland, und Ringier Advertising arbeiten zukünftig im Bereich Programmatic Advertising für Printanzeigen zusammen. Mit dieser Zusammenarbeit werden laut einer Mitteilung «neue Massstäbe in der Digitalisierung des Schweizer Printmarktes» gesetzt: Ab sofort können Werbetreibende über die Buchungsplattform von Pryntad «einfach und effizient» Buchungen von Anzeigen in Schweizer Magazinen, Fachzeitschriften und Zeitungen vornehmen.

Es stehen alle Titel aus dem Vermarktungsportfolio von Ringier Advertising für Buchungen über Programmatic Advertising zur Verfügung, wie es weiter heisst. Damit sei Ringier Advertising die erste Vermarktungspartnerin ausserhalb Deutschlands und würde als First Moverin den Weg für einen Rollout der Buchungsplattform in der Schweiz ebnen. Unter pryntad.ch können Werbetreibende über 900 Schweizer Magazine, Fachzeitschriften und Zeitungen mit insgesamt rund 100 Millionen Kontakten im Bid-Verfahren buchen. Für alle Buchungen gelte das Pryntad-Prinzip, «das Printbuchungen so einfach wie Online-Marketing macht: Über Zielgruppen-Targeting und auf Basis von Preisgeboten».

«Diese Partnerschaft markiert einen Meilenstein für den Schweizer Print-Werbemarkt», lässt sich Thomas Passen, Managing Director Ringier Advertising, zitieren. «Wir freuen uns sehr darüber, dass wir unseren Werbekundinnen und -kunden als erste Vermarkterin in der Schweiz dieses Angebot anbieten können. Es unterstreicht unser Engagement für Innovation und digitale Transformation im Printmarkt.»

Anja Visscher, Co-Founder Pryntad, ergänzt: «Zusammen mit Ringier Advertising vereinfachen wir nicht nur allen Schweizer Agenturen und Kunden das Buchen des Printportfolios von Ringier Advertising. Wir bieten zusätzlich allen deutschen Agenturen und Kunden den einfachsten Weg, um Zielgruppen in der Schweiz über Printanzeigen zu erreichen. So einfach waren internationale Printbuchungen noch nie.» (pd/cbe)