Swiss Post Advertising: Raphael Bratschi macht sich selbstständig

Publiziert am 30.09.2026

Raphael Bratschi, ehemaliges Geschäftsleitungsmitglied von Swiss Post Advertising, hat sich selbständig gemacht und die Raphael Bratschi Advisory GmbH gegründet. Das Unternehmen berät Medienhäuser, Verlage, Vermarktungshäuser sowie Transport- und Infrastrukturunternehmen. Schwerpunkte sind die Vermarktung und Monetarisierung von Werbeflächen und Daten, die strategische Ausrichtung von Unternehmen und der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI), wie Bratschi in einer Mitteilung schreibt.

Laut Bratschi verfügen viele Unternehmen über Werbeflächen und Daten, sowohl digital als auch physisch. Er nennt Websites, Apps und Newsletter, aber auch Printprodukte, Screens und Verkaufspunkte im öffentlichen Raum. Aus seiner Sicht komme es weniger auf den einzelnen Kanal an als auf die Vernetzung aller Kanäle. Dadurch könnten neue Angebote für Werbekunden und neue Erlösmodelle entstehen.

Die Werbe- und Medienbranche stehe unter Druck, so Bratschi. Es fehle weniger an Wissen als an Bereitschaft, Neues konsequent umzusetzen. «Unsere Branche steht vor dem grössten Umbruch seit der Digitalisierung», betont er in der Mitteilung.

Bratschi verfügt nach eigenen Angaben über mehr als 20 Jahre Erfahrung in digitaler Transformation, Geschäftsentwicklung, Produktmanagement und Innovation. Zu seinen beruflichen Stationen zählen Goldbach, 20 Minuten, APG|SGA und die Schweizerische Post, wo er Mitglied der Geschäftsleitung von Swiss Post Advertising war. Er ist diplomierter Betriebswirtschafter HF und hat das General Management Programme der Insead absolviert. (pd/spo)