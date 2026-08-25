Denner: Raphael Werner verlässt das Unternehmen

Publiziert am 25.08.2026

Raphael Werner selbst begründet den Schritt mit dem richtigen Zeitpunkt: Mit dem Award «CMO of the Year» habe er bei Denner einen persönlichen Höhepunkt erreicht, sagt er im persoenlich.com-Interview. Er blicke mit grosser Dankbarkeit auf eine «aussergewöhnlich spannende und erfolgreiche Zeit» bei Denner zurück. Der Award sei für ihn «ein schöner Schlusspunkt und zugleich der Auftakt für einen neuen Lebensabschnitt». Wohin es ihn zieht, liess er offen.

Auf die Frage, ob politische Gründe eine Rolle spielten, antwortete Werner: «Nein, politische Gründe spielen dabei keine Rolle.» Er habe bei Denner aussergewöhnlich spannende Jahre erlebt und gemeinsam mit vielen engagierten Kolleginnen und Kollegen viel erreicht – gerade deshalb fühle sich dieser Moment richtig an, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen.

Die Auszeichnung zum «CMO of the Year» sieht Werner weniger als persönliche Ehrung: Die Teams hätten in den vergangenen Monaten «richtig Gas gegeben», der Award sei vor allem eine Würdigung aller involvierten Kolleginnen und Kollegen bei Denner.

Werner, der seine Karriere bei Lidl in der Schweiz und Belgien begann, verantwortete bei Denner zuletzt die Bereiche Marketing, Promotions, Digital Business und Customer Insights. In dieser Zeit sorgte er unter anderem mit dem Sponsoring an der Eishockey-WM, dem Fussball-WM-Kurzfilm «The Socceritos» sowie dem publikumswirksamen «Diebstahl» des Schweizer Kreuzes aus dem Lidl-Logo für Aufmerksamkeit. (ma/red)