CMO of the Year: Raphael Werner wird ausgezeichnet

Die Serviceplan Group Switzerland hat am Donnerstagabend zum fünften Mal einen Marketingverantwortlichen für sein Engagement und die Weiterentwicklung seiner Marke geehrt. Die Auszeichnung geht an Raphael Werner von Denner.
Werner startete seine Karriere bei Lidl in der Schweiz und in Belgien, bevor er zu Denner wechselte, wo er heute die Bereiche Marketing, Promotions, Digital Business und Customer Insights verantwortet. Sein «Gespür für kulturelle Relevanz, datenbasierte Kundenführung und mutige Markenkommunikation» habe Denner «wichtige Impulse für Wachstum und Differenzierung» verliehen, heisst es in einer Mitteilung vom späten Donnerstagabend.
Zu den jüngsten Beispielen seiner Arbeit zählen das Engagement als Sponsor der Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft, der Fussball-WM-Kurzfilm «The Socceritos» mit Terence Hill und zahlreichen Nati-Stars sowie der Diebstahl des Schweizer Kreuzes aus dem Lidl-Logo – einem Logo, das Werner Jahre zuvor miterfunden hatte. Die Projekte zeigten exemplarisch, wie Denner unter ihm «Markenmomente» schaffe, «die über klassische Werbung hinausgehen und gesellschaftliche Aufmerksamkeit erzeugen», heisst es in der Mitteilung des Veranstalters.
Die Jubiläumsausgabe fand erstmals in der neuen Location LaSalle im Schiffbau Zürich statt. Durch den Abend führte zum vierten Mal Moderatorin Vanessa Meier, mit einer Spotlight Session von Musiker Baschi und musikalischem Ausklang durch Djane Carol Fernandez.