CMO of the Year: Raphael Werner wird ausgezeichnet

Publiziert am 20.08.2026

Die Serviceplan Group Switzerland hat am Donnerstagabend zum fünften Mal einen Marketingverantwortlichen für sein Engagement und die Weiterentwicklung seiner Marke geehrt. Die Auszeichnung geht an Raphael Werner von Denner.

Werner startete seine Karriere bei Lidl in der Schweiz und in Belgien, bevor er zu Denner wechselte, wo er heute die Bereiche Marketing, Promotions, Digital Business und Customer Insights verantwortet. Sein «Gespür für kulturelle Relevanz, datenbasierte Kundenführung und mutige Markenkommunikation» habe Denner «wichtige Impulse für Wachstum und Differenzierung» verliehen, heisst es in einer Mitteilung vom späten Donnerstagabend.

Zu den jüngsten Beispielen seiner Arbeit zählen das Engagement als Sponsor der Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft, der Fussball-WM-Kurzfilm «The Socceritos» mit Terence Hill und zahlreichen Nati-Stars sowie der Diebstahl des Schweizer Kreuzes aus dem Lidl-Logo – einem Logo, das Werner Jahre zuvor miterfunden hatte. Die Projekte zeigten exemplarisch, wie Denner unter ihm «Markenmomente» schaffe, «die über klassische Werbung hinausgehen und gesellschaftliche Aufmerksamkeit erzeugen», heisst es in der Mitteilung des Veranstalters.

Der Auszeichnung ging ein mehrstufiger Auswahlprozess voraus. Eine 18-köpfige Jury aus Wirtschaft, Marketing, Medien und Wissenschaft bewertete die Kandidatinnen und Kandidaten anhand detaillierter Dossiers, die das Institut für Marketing & Customer Insight der Universität St. Gallen erarbeitet hatte. Neben Werner waren nominiert: Veronika Elsener (Victorinox), Andrea Hänggi (Lindt & Sprüngli), Antonia Lepore (AXA), Jens Plath (Twint) und Roman Reichelt (Brack).

Bewertet wurden neben geschäftlichen Erfolgen auch Persönlichkeit, Innovationskraft, Kundenzentrierung, Nachhaltigkeit, Purpose sowie die Fähigkeit, eine Organisation nachhaltig zu prägen. «Uns interessiert nicht nur, was jemand erreicht hat», sagte Serviceplan-CEO Nathalie Diethelm dazu in einem persoenlich.com-Interview, sondern auch, wie diese Person führe und welche Wirkung sie langfristig entfalte.

Die Jubiläumsausgabe fand erstmals in der neuen Location LaSalle im Schiffbau Zürich statt. Durch den Abend führte zum vierten Mal Moderatorin Vanessa Meier, mit einer Spotlight Session von Musiker Baschi und musikalischem Ausklang durch Djane Carol Fernandez.

Der «CMO of the Year» ist eine Initiative der Serviceplan Group Switzerland (Serviceplan Suisse, Mediaplus Suisse und Plan.Net Suisse) in Partnerschaft mit Admeira, APG, 20 Minuten, dem persönlich-Verlag, M&K, Swiss Marketing und dem Institut für Marketing & Customer Insight der Universität St. Gallen. (pd/cbe)