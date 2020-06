Promarca: Ricola ist vertrauenswürdigste Marke 2020

Havas Schweiz hat in Zusammenarbeit mit Management Tools Research die dynamischsten und vertrauenswürdigsten Marken der Schweiz erhoben. Die bevölkerungsrepräsentative Studie wurde in diesem Jahr bei 3213 Personen in der Deutsch- und Westschweiz durchgeführt. Die Studie umfasst insgesamt 421 Marken. Die Konsumentinnen und Konsumenten wählten Ricola zur vertrauenswürdigsten Marke unter den Promarca-Mitgliedern, heisst es in einer Mitteilung.







«Ricola ist nicht nur die vertrauenswürdigste Marke im Brand Predictor 2020, sondern gehört auch zu den grossen Gewinnern untern allen 421 befragten Marken», wird Nathalie Diethelm, CEO Havas Worldwide Switzerland, zitiert. Nach der Absetzung der kommunikativen Plattform «Wer hat’s erfunden» im 2013 habe das Momentum von Ricola etwas gelitten. «In den letzten Jahren hat es Ricola jedoch verstanden durch eine starke Präsenz, kommunikativ aber auch im Handel, sowie durch eine clevere Produktentwicklung und Diversifikation wieder zu ihrer alten Stärke zurückzufinden. Ricola überzeugt durch eine hohe Konstanz des Markenversprechens und baute kontinuierlich auf ihren Stärken auf und trifft den Zeitgeist und Geschmack der Konsumenten mit Ihren Produktentwicklungen», so Diethelm.

Ricola gewann bereits 2017 den Award «Brand of the Year» (persoenlich.com berichtete). «Wir von Ricola freuen uns sehr über diese Auszeichnung und danken unserer Kundschaft herzlich für das entgegengebrachte Vertrauen», so Thomas P. Meier, CEO Ricola Group. «Es macht uns stolz, dass unsere Kundinnen und Kunden mit der Qualität unserer Produkte zufrieden sind und von unserem Leistungsversprechen überzeugt sind. Die Vertrauensbasis mit unserer Kundschaft nachhaltig zu stärken, das ist und war für Ricola immer ein grosses Anliegen.»

Die Brand-Predictor-Survey sage die Zukunft voraus, so Andreas Logk, Geschäftsführer bei Management Tools Research. «Damit grenzt sich das Modell klar von anderen Markeninstrumenten ab, deren Bewertungen eher auf eindimensionalen Kriterien sowie vergangenen Erfolgen basieren. Damit wird jedoch nichts über das Zukunfts- und Wachstumspotenzial ausgesagt.»

Der «Promarca Brand of the Year» wird jeweils am Tag der Marke bekannt gegeben. Dieser Anlass hätte am Donnerstag stattfinden sollen, wurde aber aufgrund der Coronakrise gestrichen. 2019 wurde Linth zur vertrauenswürdigsten Marke gewählt. (pd/cbe)



Ein ausführliches Interview mit Ricola-CEO Thomas P. Meier erscheint Ende Juni in der aktuellen Print-Ausgabe von persönlich.