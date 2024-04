Spoundation Motion Picture: Rochaden und ein Neuzugang beim ZFF

Bei der Spoundation Motion Picture, der Vermarktungsagentur des Zurich Film Festival, wurden im März und April 2024 drei Stellen neu besetzt. Marco Misuraca übernimmt die Stabsstelle des Business Managers und Corinne Bachmann tritt die Nachfolge von Marco Misuraca als Head of Events an. Zudem stösst Lisa Kaniampuram von Mediaschneider als neue Marketing Managerin zum ZFF-Team.

«Wir freuen uns sehr, dass wir zwei wichtige Positionen intern besetzen und gleichzeitig eine äusserst talentierte Persönlichkeit als neue Marketing Managerin gewinnen konnten», freut sich Roger Crotti, Managing Director a.i. Spoundation Motion Picture über die Verstärkung seines Teams und den Neuzugang. Er ergänzt: «Mit den drei Talenten sind wir optimal aufgestellt, um zum 20-Jahr-Jubiläum ein unvergessliches Filmfest für Zürich und die Welt auszurichten.»

Interne Neuorientierung mit Marco Misuraca und Corinne Bachmann

Marco Misuraca, seit August 2022 Head of Events beim ZFF, ist seit März 2024 als neuer Business Manager die rechte Hand von CEO a.i./VRP Roger Crotti. Zuvor war er Bereichsleiter Events bei der Energy Schweiz, CEO der EPS Schweiz und Offizier der Schweizer Armee.

Corinne Bachmann tritt per 1. April die Nachfolge von Marco Misuraca als Head of Events beim ZFF an. Bachmann war während zwei Festivalausgaben als Deputy Head im Team Partnerships für die Akquisition und Betreuung von Partnern beim Zurich Film Festival tätig und bringt dieses Wissen nun in ihre neue Position und in die Jubiläumsausgabe des ZFF ein. Vor ihrer Zeit beim ZFF hat Bachmann bereits vier Einsätze fürs Schweizer Radio und Fernsehen SRF am ZFF absolviert und war zuletzt als Project Manager Trade Fairs im Bereich Start-ups bei der NGO Switzerland Global Enterprise tätig.

Neu im Marketing-Team: Lisa Kaniampuram

Seit dem 1. April ist Lisa Kaniampuram die neue Marketing Managerin beim ZFF. Sie stösst von Mediaschneider zum Marketing-Team und freut sich, die Jubiläumsausgabe mit ihrem Know-how und ihrer langjährigen Mediaagentur-Erfahrung zu unterstützen. Zweieinhalb Jahre war sie als Kundenberaterin bei Mediaschneider in den Bereichen Strategie, Analyse, Mediaplanung und Einkauf für verschiedene Kunden tätig. Davor war sie vier Jahre bei der GroupM Services AG im Bereich OOH als Account Managerin tätig. Kaniampuram hat 2023 ihren Bachelor in Wirtschaftspsychologie an der Hochschule Luzern abgeschlossen. (pd/wid)