CMO of the Year: Sabrina Balestra wird gekürt

Sabrina Balestra, Head of Brand and Marketing von Planted, ist Siegern des ersten «CMO of the Year»-Award in der Schweiz. Sie war eine von sieben Nominierten und wurde am Donnerstagabend im Papiersaal in Zürich gekürt.

Bei Fleischprodukten aus Pflanzen schwingt oft eine Moral dahinter und ein leichtes Bedauern, dass es eben nur Fleischersatz ist. Sabrina Balestra hat aus Planted eine Marke gemacht, welche Produkte anbietet, die Spass machen, den Genuss in den Vordergrund stellen und animieren zum Kochen und Essen, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Sprüche auf den Verpackungen würden einem als erstes zum Schmunzeln bringen. Doch auch der ganze, ernsthafte Hintergrund schwinge immer mit; sowohl auf den Verpackungen wie auch auf der Website finde man sehr vertiefte, seriöse Informationen. Transparenz gehört laut Mitteilung auch zu der Marketingstrategie: Die Produktion kann besichtigt werden und über alle Inhaltsstoffe wird vertiefte Auskunft gegeben. So sei es kein Wunder, dass der Erfolg von Planted mittlerweile auch im Ausland stattfinde, die Distribution werde kontinuierlich verbreitert, aktuell sei Planted auch in Frankreich und Deutschland zu finden.

