von Christian Beck

Sacha Moser von Foundry zu Gast beim «Creative Coffee» im Café Plüsch in Zürich-Wiedikon. (Kamera: Edith Hollenstein; Schnitt: Christian Beck)

Planted, ein im Juli 2019 gegründetes Spin-off der ETH Zürich, hat ein pflanzliches Poulet zur Marktreife geführt, das lediglich aus Erbsenprotein, Erbsenfasern, Rapsöl sowie Wasser besteht und in Sachen Geschmack und Konsistenz klassischem Hühnerfleisch zum Verwechseln ähnlich ist. Die Agentur Foundry unterstützt den Produktlaunch im Detailhandel mit CI, Positionierung, Packaging und weiteren Massnahmen.

Der Schweizer Sacha Moser gründete vor fünf Jahren die Agentur Foundry mit Standorten in Zürich und Berlin. Zuvor war der vielfach ausgezeichnete Kreative bei Young & Rubicam in New York und San Juan, Puerto Rico, tätig. Er war Creative Director bei Publicis und Mitgründer, Creative Partner und Verwaltungsrat von Serviceplan Suisse.

