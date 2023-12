Bühler & Bühler: Samichlaushut und Spitzbub fürs Apéro-Glas

Dieser Dezember sollte für die Swisscom-Kundschaft besonders magisch werden, heisst es in der Mitteilung. Zu den Abos gibt es Disney+ geschenkt und Rabatte auf Smartphones. Die Leadagentur Bühler & Bühler hat die frohen Botschaften in ein Directmailing verpackt.

Nebst den Promotionen beinhalten die Festtagsgrüsse von Swisscom ein Geschenkset an heraustrennbaren Glasmarkierern. Passend zum nachhaltigsten Telco-Unternehmen der Welt aus entsprechendem Papier. Ob für das Familiendinner oder die Silvesterparty: Die hilfreichen Hingucker sollen gesellige Runden erfreuen, wo das eigene Getränk schnell mal vertauscht wird. So sorgt Swisscom für den Überblick, Gesprächsstoff und beste Verbundenheit über das beste Netz hinaus, heisst es in der Mitteilung.