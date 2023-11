Axa: Sarah Akanji moderiert Frauenfussball-Podcast

Die Axa setzt sich seit 2020 aktiv für den Schweizer Frauenfussball ein und hat jetzt zusammen mit der Winterthurer Podcastschmiede den schweizweit ersten Podcast zum Thema lanciert. Mit der ehemaligen Fussballspielerin Sarah Akanji konnte eine thematische Expertin als Host gewonnen werden. «Sarah bringt ein breites Fachwissen mit und steht wie keine andere für Themen wie Gleichberechtigung und Inklusion, weshalb wir sehr stolz sind, dass sie das Format moderieren wird», wird Claudia Suter, Head Brand & Advertising bei der Axa, in einer Medienmitteilung zitiert. Die erste Folge von «Steilpass», die am Montag live ging, kann auf allen gängigen Streamingplattformen gehört werden.

Themen der ersten Staffel sind unter anderem Chancengleichheit, Female Empowerment und die Vereinbarkeit einer Karriere im Profisport mit gleichzeitiger Berufstätigkeit. «Mit der Lancierung des Podcasts möchten wir die Sichtbarkeit von Frauen im Sport weiter fördern und so einen Teil zur Gleichstellung beitragen» so Claudia Suter weiter. Bis im Januar 2024 wird die erste Staffel mit jeweils sechs Folgen erscheinen. Weitere Staffeln sind bis zur EM 2025 geplant.

Ligasponsor seit 2020

Im schweizerischen Frauenfussball engagiert sich Axa seit 2020 als Sponsor der höchsten Spielklasse. Man setze sich auch dafür ein, dass Frauen in der Schweizer Sportberichterstattung stärker vertreten werden, schreibt Axa zu ihrem Engagement. Der Podcast ist eine Form, die Berichterstattung zu stärken.

Ausserdem ist der Podcast Teil einer globalen Kampagne der Axa Gruppe, die sich für die Gleichstellung von Frauen einsetzt. Mit der Lancierung des Podcasts «Steilpass» trägt die Axa einen Teil dazu bei, dass Frauen – generell, aber insbesondere im Sport – sichtbarer werden.

