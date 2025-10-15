Jung von Matt: Schokolade mit einer Portion Unkonventionalität

Publiziert am 15.10.2025

Die Essenz der Marke wurde geschärft, heisst es in einer Mitteilung. «Unser Ziel ist, dass man Munz nicht nur kennt, sondern auch ihr unverwechselbares Wesen in allen Touchpoints spürt», wie Maestrani Marketingchef Valentin Haag im Interview mit persoenlich.com erklärt. Jung von Matt Brand Identity hat die Markenpositionierung entwickelt, während sich Jung von Matt Limmat für die kreative Umsetzung der Kampagne verantwortlich zeichnet.

Im Mittelpunkt der Kampagne stehen zwei computeranimierte Charaktere, die sogenannten Schoggi-Tüftler. Diese wurden unter Einsatz künstlicher Intelligenz entwickelt und sollen die Verbindung von Schweizer Handwerkskunst und unkonventionellen Ideen verkörpern.







Schauplatz der Kampagne ist ein fiktives Munz Schoggi-Labor, das von der realen Erlebniswelt Chocolarium in Flawil inspiriert wurde. In drei verschiedenen Storylines werden die Munz-Klassiker Prügeli Weiss und Milch, Glückskäfer sowie Schoggi-Banane vorgestellt. Dabei werden sowohl Produkte und Zutaten als auch der Produktionsprozess thematisiert.

«Wir haben die Grenzen der technologischen Möglichkeiten ausgetestet und eine Kampagne umgesetzt, die mit einer klassischen Produktion nie machbar gewesen wäre», betont Cyrill Hauser, Managing Partner bei Jung von Matt Limmat, in der Mitteilung. (pd/spo)