Radio-Event

So klingt Audio von morgen

An einer Veranstaltung in Zürich haben Referate Einblicke in die Entwicklungen der analogen und digitalen Audiowerbung geboten. Neben der Nutzung standen die Werbewirkung und neue Buchungsformen für Audio-Werbung im Zentrum.

Der Event «Radio heute – Audio morgen» fand am Dienstag in Zürich statt. (Bilder: Oskar Moyano)