IAA: Speedmentoring für Nachwuchsführungskräfte

Wie können junge Talente ihre Karrierechancen maximieren und gleichzeitig von den Erfahrungen etablierter Branchen-Expertinnen und -Experten profitieren? Mentoring ist die Antwort, schreibt die International Advertising Association (IAA) in einer Mitteilung.

Das IAA Speedmentoring Programm ist eine jährliche vom IAA Swiss Chapter organisierte Veranstaltung, die am Mittwochabend zum ersten Mal stattfand und der Förderung des Nachwuchses in der Marketing- und Kommunikationsbranche dient. Am Anlass durften 24 nominierte Mentees Gespräche mit acht C-Level-Marketers führen, um von deren beruflicher Erfahrung und berufsbezogenem Wissen zu profitieren.

Nachwuchsförderung ist kollektive Verantwortung

Mentoring ist ein wertvolles Konzept, das die persönliche und berufliche Entwicklung von Young Talents und Future Leaders fördert, indem es erfahrene Personen (Mentorinnen und Mentoren) mit den Nachwuchstalenten (Mentees) verbindet, schreibt die IAA. «Nachwuchsförderung ist für uns ein zentrales Anliegen, weshalb wir das IAA Speedmentoring Programm ins Leben gerufen haben», wird Chantal Landis, Geschäftsführerin des IAA Swiss Chapters, zitiert.

Zusammen mit ihren Vorstandskollegen Guido Trevisan, CMO der Goldbach Group und Ismail Wicki, Senior Manager National Sales bei Weischer.Cinema haben sie das Speedmentoring-Konzept der IAA UK für den Schweizer Markt adaptiert und Mentorinnen und Mentoren sowie Mentees von Auftraggeberseite, Agenturseite und Mediaseite zur Teilnahme eingeladen.

«Die Weiterentwicklung und die Wissensvermittlung sind Pflicht und Passion zugleich. Nicht nur profitieren die Mentees von der Erfahrung der Mentorinnen und Mentoren, auch letztere können von den persönlichen Kontakten profitieren» wird Guido Trevisan zitiert. Mitorganisator Ismail Wicki ergänzt: «Mentoring verbindet Erfahrung mit Potenzial – eine kollektive Verantwortung, bei der wir als IAA Swiss Chapter mit Freude die Möglichkeiten dafür schaffen.»

Die IAA vereinigt weltweit Persönlichkeiten in leitender Stellung: Werbeauftraggeber, Medienunternehmen sowie Kommunikations- und Werbeagenturen. «Bei der Wahl der Mentorinnen und Mentoren sowie Mentees war uns diese Tri-Partite entsprechend wichtig», sagt Landis, die sich sehr über das grosse Engagement der acht Mentorinnen und Mentoren und die vielen positiven Feedbacks der Mentees freut.

Als Mentorinnen und Mentoren engagiert waren die IAA-Mitglieder: Christoph Marty (CEO der Goldbach Group), Gregor Eicher (Head of Marketing & Sales Bank Cler), Joséphine Chamoulaud (CEO Smile Insurance), Laura Loos (Senior Director Marketing The Coca-Cola Company), Matthias Kiess (CEO TBWA), Mike Weber (Director Marketing & Sales WEMF), Nathalie Diethelm (CEO Serviceplan Group Switzerland) und Raphael Bratschi (Leiter Produktmanagement & Geschäftsentwicklung Post Advertising).(pd/wid)