Das Sport- und Videoanalyse-Tool für Trainer, Analysten und Spieler wird von Tausenden Teams und Verbänden aller Spielklassen rund um die Welt verwendet, wie es in einer Mitteilung heisst. Internationale Top-Vereine wie Inter Mailand, AS Rom, Olympique Marseille, et cetera sowie bereits drei Schweizer Clubs wie der FC Basel, Grasshopper Club Zürich und der FC Lugano arbeiten bereits mit dem Analysetool.

Das leistungsstarke Kamerasystem von RED, das auch für die Übertragung der Spiele in der Yapeal Promotion League und der 1. Liga Classic auf die Streaming-Plattform RED verwendet wird, nutzt KI (Künstliche Intelligenz), um automatisch qualitativ hochwertige Panoramaaufnahmen zu erstellen. Diese gewährleiste eine «erstklassige Analyse ohne manuelle Aufnahmen und Kameramann». Auch das Tagging einzelner Szenen wie zum Beispiel Tore, Schüsse und Freistösse und die Nutzung verschiedenster Drawing-Tools seien möglich. Sofort über die Cloud auf Red Perform hochgeladen, könnten Trainer in Echtzeit von überall auf das Material zur Unterstützung ihrer taktischen und individuellen Analyse zugreifen.

Die patentierte Virtual-Panorama-Technologie von Spiideo erfasse die gesamte Spielfläche und nutzt KI-Tools wie AutoFollow, um das Spiel automatisch zu verfolgen. Das Bewegen der Kamera, Wechseln des Blickwinkels und Zoomen nach Belieben sei durch eine manuelle Steuerung möglich, um den besten Blick auf die entscheidenden Momente zu erhalten.

«RED Perfom bietet sich für Top-Sportvereine genauso an wie für Klubs der unteren Ligen. Gerade der Schweizer Fussball wird in der Breite immer professioneller», lässt sich Alexander Grimm, CEO von Ringier Sports, in der Mitteilung zitieren. (pd/tim)