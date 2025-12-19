Publiziert am 19.12.2025

Die Goldbach Group verkauft ihre deutsche Tochtergesellschaft Splicky an den dänischen Ad-Tech-Anbieter Adform. Der Schritt ist Teil der Konzentration auf den Schweizer Markt (persoenlich.com berichtete).

Die in Berlin ansässige Splicky GmbH ist auf Programmatic Advertising in der DACH-Region spezialisiert. Ihre Multichannel Demand Side Plattform ermöglicht den programmatischen Einkauf von Werbeflächen auf mobilen Endgeräten, Desktop-Computern, Digital-out-of-Home-Bildschirmen und Connected TV sowie von Audio-Werbeformaten auf Radiosendern und Smart Speakern.

Adform bietet Marken, Agenturen und Publishern eine integrierte Plattform für digitale Werbung. Mit der Lösung «Adform Flow» kombiniert das Unternehmen Adserver, Demand-Side-Platform und Datenmanagement für die Steuerung von Werbekampagnen über alle digitalen Kanäle hinweg.

«Ich freue mich für Sven und sein Team, mit der Adform eine neue Heimat zu haben, in der sich alles um Adtech und das für Splicky relevante Oekosystem dreht», wird Christoph Marty, CEO der Goldbach Group, in einer Mitteilung zitiert.

Sven Ruppert, Geschäftsführer von Splicky, spricht von einem zehnjährigen Kapitel in der Unternehmensgeschichte. «Wir freuen uns, nun ein neues Kapitel gemeinsam mit Adform zu schreiben. Auch in der neuen Konstellation setzen wir auf Innovation und Kundennähe vor Ort», so Ruppert. Man teile mit Adform die Vision, europäischen Werbetreibenden eine Alternative zu grossen amerikanischen Tech-Unternehmen zu bieten.

Die Goldbach Group mit Sitz in Küsnacht gehört zur TX Group und vermarktet Werbung in den Gattungen TV, Radio, Print, Online, Aussenwerbung und Performance Marketing. (pd/cbe)