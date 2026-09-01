Publiziert am 01.09.2026

Digitale Verbreitungswege, Podcasts und programmatische Werbelösungen haben die Audiolandschaft in den vergangenen Jahren grundlegend erweitert. Auf diese Entwicklung reagiert die bisherige Swiss Radioworld nun mit einem neuen Namen: Ab dem 1. September tritt das Unternehmen als Goldbach Audio auf, heisst es in einer Mitteilung, die persoenlich.com vorab vorliegt.

Mit der Umbenennung unterstreicht die Goldbach-Tochter ihre Positionierung als Spezialistin für Audiowerbung. Gleichzeitig wird die Zugehörigkeit zur Goldbach Group AG und deren breitem Angebot über verschiedene Mediengattungen hinweg stärker sichtbar. «Wir glauben einfach, dass Radio mit seiner Strahlkraft und Reichweite mehr ist als nur noch Radio», sagte Managing Director Ralf Brachat in einem persoenlich.com-Interview.

Für Kunden, Agenturen und Medienpartner ändert sich durch den neuen Namen laut Unternehmen nichts: Das bestehende Team, die bisherigen Ansprechpartner sowie die etablierten Prozesse und Dienstleistungen blieben unverändert. Bereits an der Radio Night vom Mittwoch hatte Brachat den Namenswechsel den Gästen exklusiv angekündigt und das neue Audio-Logo vorgestellt.

Goldbach Audio (ehemals Swiss Radioworld) hat laut eigenen Angaben in den vergangenen Jahren gezielt Fachwissen aufgebaut, um neue Technologien und Werbelösungen im Markt zu etablieren. Dazu zählen unter anderem das Podcast-Netzwerk sowie Programmatic Radio. Diesen Weg wolle das Unternehmen als Goldbach Audio konsequent weiterführen. (pd/cbe)