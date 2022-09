Der Schweizer Mundart-Sänger ist das neue Aushängeschild der soeben gestarteten Imagekampagne des Reiseveranstalters Helvetic Tours. Mit seinen Songs verkörpere Tacchi Swissness, Spontanität, Einfachheit und Coolness – alles Werte, die auch die Kuoni-Schwester Helvetic Tours verkörpere, heisst es in der Mitteilung.

Der Pauschalreiseanbieter Helvetic Tours startete pünktlich zu seinem 40-jährigem Jubiläum mit einer neuen Kampagne im Schweizer Markt. Als Gesicht und Stimme der 360-Grad-Kampagne konnte der Schweizer Liedermacher Tacchi gewonnen werden. Tacchi, alias Baba Shrimps-Frontsänger Adrian Kübler, baut als Solokünstler mit seiner Mundart-Musik kulturelle und emotionale Brücken in die Ferne – zu den Zieldestinationen und zum Reisen im Allgemeinen.

Als Claim dient eine Textzeile aus seiner Fernweh-Hymne Supermercato: «eifach mal los…». «Mit diesen drei Worten bringt Tacchi auf den Punkt, wofür Helvetic Tours steht: Einfachheit und Spontanität. Die Mundart-Liedzeile betont zudem die Swissness und die Verbindung zu Kultur und Musik», sagt André Plöger, Vice President Unternehmensentwicklung und Marketing bei Der Touristik Suisse, zu deren Markenhaus Helvetic Tours zählt.

Über die Musik von Tacchi will Helvetic Tours aufzeigen, dass ein kulturelles, authentisches Reiseerlebnis und eine Pauschalreise kein Widerspruch sind. Pauschal buchen, aber individuell erleben, laute die Devise, heisst es. «Durch den geringen Organisationsaufwand bei der Buchung einer Pauschalreise bleibt mehr Zeit und Energie für individuelles Entdecken und entspanntes Erleben. Tacchi und der Claim ‹eifach mal los…› verkörpern diese Einfachheit und Leichtigkeit des Reisens und Entdeckens», sagt Nadia Peter, Head of B2C Marketing von DER Touristik Suisse.

Die Entstehung der Kampagne war auch besonders, wie Heidi Raff, Creative Director bei DER Touristik Suisse, verrät: «Die Helvetic-Tours-Kampagne wurde auf der spanischen Ferieninsel Ibiza geshootet, um das Feriengefühl authentisch einzufangen. Die dabei entstandenen Visuals machen Lust aufs Reisen, was genau unser Ziel war.»









Verantwortlich für die Realisierung der Kampagne ist die auf kulturelle Aktionen und musikalische Kampagnen spezialisierte Agentur Grizzly aus Zürich. «Mit dem Einsatz von Schweizer Musik in der Kommunikation von Helvetic Tours schaffen wir eine emotionale Verbindung zwischen dem nationalen Reiseveranstalter und seiner Community. Indem wir auch die Geschichte hinter dem Supermercato-Song beleuchten, zeigt die Kampagne gleichzeitig eine lustvolle Art zu Reisen, welche die individuelle Entdeckung einer Feriendestination in den Vordergrund rückt», sagt Projektleiter Moritz Vontobel. Die Kampagne dauert bis im Sommer 2024 und umfasst unter anderem TV- und Radiospots sowie diverse Social Media- und online Massnahmen.

Was Tacchi mit dem Reisen verbindet und wie er Inspiration für seine Songtexte und Musik findet, erzählt er im zusätzlichen Song Journey. Tacchis Leichtigkeit, Neugier und die ungezwungene Art zu Reisen – welche perfekt zur Helvetic Tours Mentalität passen – werden in schönen Bildern aufgezeigt.

Wer noch einmal mit dem Feriensong «Supermercato» in die Ferne schweifen will, kann auch noch das neu verfilmte Musikvideo von Tacchi anschauen. Wohin Tacchi als nächstes mit Helvetic Tours reisen wird und was er für musikalische Überraschungen nach Hause bringt, wird laufend auf den Social-Media-Kanälen von Helvetic Tours kommuniziert.

Verantwortlich bei Der Touristik Suisse: André Plöger (Vice President Unternehmensentwicklung und Marketing), Nadia Peter (Head of B2C Marketing), Heidi Raff (Creative Director). Verantwortlich bei Grizzly AG: Moritz Vontobel, Adrian Kübler, Luca Burkhalter. Film und Fotografie: Olivier Walther. (pd/wid)