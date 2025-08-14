Publiziert am 14.08.2025

Die Swissreputation Group und Pressrelations Schweiz haben erstmals 22 Pharma- und 12 MedTech-Unternehmen analysiert. Grundlage bildeten 3800 Schweizer Online- und Printmedien über zwölf Monate.

Das KI-Verfahren bewertete Themen und Tonalität in sechs Dimensionen: Products & Services, Innovation, Economic Performance, Management & Leadership, Workplace sowie ESG & Sustainability.

In der Kategorie Pharmaunternehmen belegt Roche den ersten Platz bei der Reputationsstärke, gefolgt von Sandoz und Novo Nordisk. Bei der Sichtbarkeit führen Roche, Novartis und Sandoz das Ranking an. Die positivste Tonalität in der Berichterstattung erreicht Merck vor MSD und Lilly.

Bei den MedTech-Unternehmen steht Ypsomed auf Rang eins der Reputation vor Straumann und Sonova. Die höchste Sichtbarkeit verzeichnet Straumann vor Ypsomed und Sonova. Bei der Tonalität führt Coltène vor Roche Diagnostics und Ivoclar Vivadent.





Die Analyse zeigt einen Zusammenhang zwischen hoher Sichtbarkeit und hoher Reputation. Unternehmen mit der positivsten Tonalität finden sich dagegen seltener unter den Reputationsführern. «Die präsentesten Unternehmen erreichen auch die höchsten Reputationswerte, während Firmen mit der besten Tonalität oft nur wenig sichtbar sind», wird Lukas Zihlmann, Geschäftsführer der Swissreputation Group, in einer Medienmitteilung zitiert.

Kritische Themenfelder belasten ESG-Bereiche

Sowohl Pharma- als auch MedTech-Unternehmen stehen bei bestimmten Themenfeldern unter Druck. Während Innovationen und neue Produkte häufig positive Resonanz erzeugen, dominieren bei ESG, Nachhaltigkeit und Arbeitgeberthemen oft kritische Schlagzeilen. Berichte über Preisabsprachen, Vergleichszahlungen oder Korruptionsvorwürfe, Stellenabbau und eingestellte Diversity-Programme prägen die Berichterstattung in diesen Bereichen.

«Kritische Themen treffen grosse Konzerne meist stärker als kleinere Unternehmen», so Zihlmann. Schweizer Firmen gelinge es dennoch, durch thematisch vielfältige Medienpräsenz eine bessere Medienreputation als ihre Wettbewerber zu erzielen. (pd/nil)