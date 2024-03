Der «UBS Kids Cup» ist das erfolgreichste Nachwuchssport-Projekt der Schweiz. Ein Dreikampf, bestehend aus 60-Meter-Sprint, Weitsprung und Ballwurf, fördert bei Kindern zwischen 7 und 15 Jahren die für alle Sportarten elementaren Grundbewegungsformen. Über lokale Wettkämpfe qualifizieren sich die Kids für den Schweizer Final im Stadion Letzigrund, der jeweils im Nachgang zum legendären Leichtathletik-Meeting Weltklasse Zürich stattfindet. Mit UBS und Swiss Athletics wurde eine 365-Tage-Plattform geschaffen, welche die Leichtathletik nachhaltig erfolgreicher macht und die Reputation der UBS in allen Regionen der Schweiz auf ein neues Niveau hebt. Über 1,7 Millionen Kids und Millionen von Erwachsenen sind seit der Lancierung im 2011 Teil der Community geworden.

«Der UBS Kids Cup ist eine einzigartige Erfolgsgeschichte in der Schweizer Sponsoringlandschaft. Die Initiative von Weltklasse Zürich und Swiss Athletics avancierte zur grössten nationalen Nachwuchs- und Breitensport-Plattform. Sie hat die Schweizer Leichtathletik und auch die Reputation der UBS nachhaltig verändert», würdigt Urs Wyss, Jurypräsident des Sponsoring Excellence Award und Vorstandsmitglied von Sponsoring Schweiz, in einer Mitteilung das Siegerprojekt.

Vier Sonderpreise und ein Publikumspreis

Die achtköpfige, unabhängige Jury durchleuchtete alle 23 eingegebenen Projekte intensiv und legte dabei ein besonderes Augenmerk auf die Kriterien Innovation, Relevanz, Kreativität und Wirkung. Wie im Vorjahr erreichten viele Projekte hohe Bewertungen, die zur Vergabe von vier Sonderpreisen an die BKW, die Bank Julius Baer & Co. Ltd, Die Mobiliar und die BLS führten:

Sonderpreise Pioneer:

Bank Julius Baer & Co. Ltd – Next: Next fördert die interdisziplinäre Erforschung von Megatrends in den Künsten, Wissenschaft und Technologie mit dem Ziel, Innovationen anzustossen und den Dialog zwischen Generationen zu fördern.

Die Mobiliar – Hallensport-Engagement: Die Mobiliar stieg im Jahr 2013 mit dem innovativen Sponsoring-Ansatz der vier Hallensportarten Unihockey, Handball, Volleyball und Basketball ein und ist heute fester Bestandteil des «Ökosystems Hallensport».

Sonderpreis Responsibility:

BKW – Nachhaltigkeitspartnerin im Schneesport: Die BKW setzt sich für die Förderung eines nachhaltigeren Schneesports ein, gemeinsam mit Swiss-Ski und weiteren Partnern und für Generationen nach uns.

Sonderpreis Surprise:

BLS AG – Hockey-Partnerschaft: Mit dem neuen Hockeyzug ist die BLS seit Saisonbeginn Partnerin der vier Eishockeyclubs in ihrem Liniennetz (SC Bern, HC Fribourg-Gottéron, EHC Biel-Bienne, SCL Tigers).

Publikumspreis:

PostFinance Top Scorer: Von den 23 eingereichten Projekten wurden im Zürcher Kunsthaus die 13 für den Hauptpreis und die Sonderpreise nominierten Projekte live dem Publikum präsentiert. Über 250 Personen aus der schweizerischen Sponsoringszene vergaben dabei mittels eines Online-Votings erstmals den Publikumspreis. Unter grossem Applaus konnte PostFinance Top Scorer die Auszeichnung entgegennehmen. Das Konzept existiert seit 2002 und zahlt Geld in die Nachwuchskassen der Eishockeyclubs. Über die Jahre wurde das Projekt gezielt aktiviert und ausgebaut.

Die Award Night 2025 findet am Donnerstag, 13. März 2025, statt. (pd/cbe)