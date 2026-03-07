DOOH Day 2026: Verbände fordern einheitliche Messdaten

Publiziert am 07.03.2026

Kern des Events war die Neuausrichtung der Schweizer Plakatforschung. Frank Goldberg (DMI) präsentierte eine übergreifende Marktstudie für die gesamte Aussenwerbung mit Mobilitätsdaten von über einer Million Panelistinnen und Panelisten.

Felix H. Mende (SPR+) zeigte, wie «SRP+ 6.0 AI» die von den Verbänden geforderte Granularität liefert – geografisch, soziodemografisch und zeitlich differenziert, auch für DOOH-Flächen unter 55 Zoll. Beat Fischer (Intervista) berichtete über ein erweitertes Messsystem, das neu neben DOOH auch unbeleuchtete und beleuchtete Plakate, Scroller, Drehsäulen sowie analoge Werbeflächen im öffentlichen Verkehr integriert.

Beat Krebs (Omnicom Media Group/LSA) betonte den zentralen Wunsch des Werbemarktes: übergreifende Leistungsdaten über alle Anbieter und Formate – digital und analog – hinweg. Frank Goldberg ermutigte die Schweizer Marktteilnehmer, das positive Momentum der Aussenwerbung zu nutzen und mit pragmatischen Lösungen schneller zu markttauglichen Lösungen zu kommen.

Retail DOOH wächst

Oliver Schönfeld (TWmedia) erklärte, warum Retail DOOH an Bedeutung gewinnt: Rund 70 Prozent aller Kaufentscheidungen werden spontan getroffen – oft erst sehr spät im Entscheidungsprozess. Retail DOOH begleitet diese Entscheidung bis zum Kauf und sorgt für situativ relevante Botschaften. Goldbach Neo, Displayactive und Excom Media zeigten aktuelle Werbemöglichkeiten mit Screens im Einzelhandel.

Sam Lutz (Drop8) und Flo Walz (Splicky) analysierten mit neuen Marktzahlen, wie dynamisch sich Programmatic DOOH in der Schweiz entwickelt. Der Kanal sei operativ und technologisch stärker denn je aufgestellt.

Vera Baldo-Tschan (KS/CS Kommunikation Schweiz) warnte vor zunehmendem politischem Druck: Der Dachverband verfolgt derzeit rund 70 Vorstösse, welche die Schweizer Werbefreiheit einschränken möchten. Insbesondere die Aussenwerbung wird gezielt schweizweit angegriffen. Siri Fischer (IGEM) kündigte an, dass die Verbände das Thema übergreifender Leistungsdaten weiter vorantreiben werden – mit konkreten Ergebnissen bereits beim DOOH Day 2027. (pd/cbe)