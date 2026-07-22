CH Media Mind: Verbinden, was im Markt oft getrennt ist

Publiziert am 22.07.2026

«Genau an dieser Schnittstelle setzt CH Media Mind an: Wir liefern strategische Beratung, kreative Entwicklung, Mediennähe und Umsetzung aus einer Hand», sagt Anthea Ting, Co-Leiterin von CH Media Mind.

Die strategische Vermarktungs- und Innovationsunit von CH Media versteht sich als Brückenbauer zwischen Marke, Medium und Mensch. Aus Zielgruppenverständnis, kreativen Ideen und passenden Kanälen entstehen integrierte Kommunikationslösungen, die nicht bei einer einzelnen Werbeschaltung enden.

Strategie vor Format

Der Unterschied beginnt beim Einstieg in ein Projekt. CH Media Mind startet nicht mit der Frage, welches Format gebucht werden soll, sondern damit, was Kommunikation für eine Marke leisten muss: Welche Zielgruppe soll erreicht werden, welche Botschaft soll hängen bleiben – und in welchem Kontext entsteht Relevanz?

«Wir arbeiten strategiegetrieben statt formatgetrieben. So können wir früh kreative Leitplanken setzen und gemeinsam definieren, was die wirkungsvollste Kommunikation ist», sagt Philipp Klink, Creative Director von CH Media Mind.

So können Zielsetzungen, Zielgruppen, Inhalte, Umfelder und Formate von Anfang an zusammen gedacht werden. Aus einer Business-Herausforderung entsteht nicht einfach ein Schaltungsplan, sondern eine Kommunikationslösung, die strategisch hergeleitet, kreativ entwickelt und mediennah umgesetzt wird.

Aus einer Hand statt über viele Schnittstellen

Die Nähe zum Ökosystem von CH Media ermöglicht ein tiefes Verständnis für Zielgruppen, Themen, Regionen und relevante Medienumfelder. Gleichzeitig denkt CH Media Mind kanalübergreifend – über das gesamte CH Media Netzwerk hinweg und, wo sinnvoll, darüber hinaus.

Für Unternehmen bedeutet das: weniger Schnittstellen, mehr strategische Klarheit und eine engere Verbindung von Idee, Format und Ausspielung; von der ersten Einordnung bis zur Umsetzung und Orchestrierung. Wie das in der Praxis aussieht, zeigt ein aktuelles Kundenbeispiel.

Von der Probefahrt zum Markenerlebnis

Mit «Take a Leap – die wohl längste Probefahrt der Schweiz» entwickelte CH Media Mind für Leapmotor und Emil Frey eine Kampagne, die den Auftritt der noch jungen chinesischen E-Auto-Marke mit einem aufmerksamkeitsstarken Erlebnis verbindet. Nach einem erfolgreichen ersten Jahr im Schweizer Markt suchte der Autohersteller neben dem bestehenden Preis-Leistungs-Argument nach einem zweiten kommunikativen Hebel: mehr Neugier, mehr Spontanität, mehr gemeinsames Erleben. Aus diesem Ansatz heraus entstand die Idee einer Probefahrt, die nicht wie eine klassische Testfahrt inszeniert war, sondern als kleines Abenteuer: einsteigen, losfahren und erst unterwegs entdecken, wohin die Reise führt. CH Media Mind übernahm dabei Strategie, Konzeption, Kreation, Produktion, Media-Orchestrierung und Projektführung. Die erste Kampagnenwelle reichte vom Live-Event in Zürich über ein Faktenpost-Video auf Watson und Social-Media-Umsetzungen bei 20 Minuten und Blick bis hin zu Sponsorings auf Radio 24 sowie einer After-Story in Digital und Print.

«Wir wollten auffallen – und CH Media Mind hat aus einer offenen Ausgangslage eine Idee entwickelt, die Marke, Erlebnis und Media konsequent und kreativ zusammengebracht hat», sagt Christof Grütter, Head of Marketing & Product bei Leapmotor. Besonders geschätzt wurde die einfache Orchestrierung: «Dass die drei grossen Medienhäuser der Schweiz unter der Führung von CH Media gemeinsam eine Kampagne umsetzen, habe ich noch nie erlebt. Dass dies auch noch unkompliziert und sehr erfolgreich war, begeistert mich noch immer», so Christof Grütter.

Damit macht die Kampagne «Take a Leap» sichtbar, was die Arbeit von CH Media Mind auszeichnet: Aus einem offenen Briefing wurde eine kommunikative Leitidee, aus einer Probefahrt ein Markenerlebnis, aus mehreren Medienpartnern eine orchestrierte Kampagne. So verbindet CH Media Mind, was im Markt oft getrennt ist, und zeigt, wie viel Wirkung möglich wird, wenn Strategie, Kreation, Media und Umsetzung konsequent zusammenspielen. (CH Media)



Dieser Beitrag erschien zuerst in der persönlich-Printausgabe von Juni/Juli.