In Zusammenarbeit mit der Stiftung Myclimate hat Neo Advertising eine umfassende Studie durchgeführt, um den eigenen CO 2 -Fussabdruck zu ermitteln sowie Massnahmen zur Reduzierung der CO 2 -Emissionen zu finden. Diese werde im Laufe des Geschäftsjahrs 2020 umgesetzt, mit dem Ziel, eine beispiellose Energieeffizienz zu erreichen wie noch kein anderer Aussenwerbeanbieter zuvor, heisst es in einer Mitteilung.

Neo Advertising kompensiere seine CO 2 -Emissionen über Klimaschutzprojekte, die von Myclimate unterstützt und umgesetzt werden. Bei diesen nationalen und internationalen Projekten geht es in erster Linie um die Reduzierung der Abholzung, die Wiederaufforstung und den Ausbau von Waldreservaten. Weitere Themen sind Elektro- und Hybridmobilität, Biogaserzeugung und die Unterstützung der Einrichtung von Produktionsanlagen für erneuerbare Energien.