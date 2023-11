MediaMarkt: Vier Neuzugänge in der Marketingspitze

MediaMarkt Schweiz komplettiert das Führungsteam im Marketing mit Tobias Kober als neuem Head of Partner Marketing & Retail Media, Michael Gemeiner als Head of Digital & Media, Yannick Federer als Lead CRM für den Bereich Loyalty & Direct Marketing und Dagmar Cyrklaff als Lead Brand Management. Sie alle rapportieren an Josipa Babic, Marketing Director von MediaMarkt Schweiz, wie es in einer Mitteilung heisst.

Tobias Kober hat am 15. November 2023 die Position als neuer Head of Partner Marketing & Retail Media angetreten. In dieser Funktion wird er die Planung und Koordination der Werbeleistungen- und Erträge rund um die zahlreichen Industriepartner von MediaMarkt Schweiz neu formieren. In diesem Kontext wird er diese Abteilung immer stärker als Agentur innerhalb von Media Markt Schweiz auf- und ausbauen.

Vor seinem Eintritt bei MediaMarkt war Tobias Kober seit 2021 in Deutschland bei Amazon Online als Principal Agency Development für Agenturbeziehungen auf Bereichs- und Senior-Management-Ebene sowie für die Verhandlung und das Management von Jahresvereinbarungen und Joint Business Plänen zuständig. Weitere Stationen seiner Karriere umfassen die Positionen als CDO bei Mediacom in Zürich, Director Media Consulting bei Carat sowie Director Digital Strategy und Account Group Head bei Wavemaker in Düsseldorf.

Michael Gemeiner hat seit August 2023 die Position des Head of Digital & Media inne. In der neuen Funktion ist er nicht nur für die Weiterentwicklung der verschiedenen Kunden- und Marketingkanäle zuständig, sondern aufgrund seiner umfassenden Branchenerfahrung auch für die Media-Planung von MediaMarkt Schweiz, die neu «in-house» durchgeführt wird.

Gemeiner bringt über 16 Jahre Erfahrung im Media-Business mit, davon mehr als elf Jahre auf Agenturseite, grösstenteils in Führungspositionen, unter anderem in den grossen Agenturnetzwerken Omnicom Media Group und GroupM. Er war zudem gut vier Jahre auf Kundenseite bei Tui in Berlin tätig, wo er für den Neuaufbau des Bereichs Online Media und die Planung integrierter Kampagnen zuständig war. Bevor er zu MediaMarkt stiess, war er als «Client Service Director » bei Wavemaker / GroupM für die Leitung der Kundenberatung am Standort Zürich verantwortlich. Zu seinen bisherigen Kunden in der Schweiz gehören unter anderem Wingo/Swisscom, Feldschlösschen, Aldi Suisse und MSC Cruises.

Yannick Federer verantwortet seit August 2023 als Lead CRM den Bereich Loyalty & Direct Marketing. In dieser Rolle arbeitet er insbesondere an der Neugestaltung der Customer Loyalty Strategie, im Kontext der stärkeren Aktivierung der Bestandeskunden, und treibt dabei den Ausbau einer individualisierten Customer Journey (Customization) voran.

Vor seinem Einstieg bei MediaMarkt arbeitete er in diversen Kader-Positionen bei Manor. Zuletzt leitete Yannick Federer den Bereich CRM Campaign Management und war dabei für alle CRM-Marketingmassnahmen der Manor verantwortlich. Weitere berufliche Erfahrungen sammelte Yannick im Marketing bei der Coop Genossenschaft sowie in der Strategie-Abteilung der Swiss International Air Lines.

Dagmar Cyrklaff fungiert seit Juli 2023 als Brand & Campaigning Lead bei MediaMarkt Schweiz. In ihrer Position trägt sie die Verantwortung für die Neuausrichtung der Marke MediaMarkt in der Schweiz sowie die strategische Planung und kreative Ausgestaltung der externen Werbemassnahmen. Die Werbemittelerstellung erfolgt nun intern, was einen bedeutsamen Schritt in Richtung Effizienz und Flexibilität markiert.

Vor ihrem Wechsel zu MediaMarkt leitete Dagmar Cyrklaff zuletzt das Marketing einer Management-Beratung in Berlin und führte parallel dazu ihr eigenes Unternehmen. Ihre berufliche Laufbahn umfasst ausserdem Stationen bei Immobilienscout24, IMG sowie esome advertising, einer Adtech-Agentur der ProSiebenSat.1 Media SE. In ihrer beruflichen Laufbahn konnte Dagmar Cyrklaff bereits umfassende Erfahrungen in Unternehmens-Transformationen, Prozessmanagement und der damit einhergehenden Weiterentwicklung externer Kommunikation sammeln. (pd/wid)