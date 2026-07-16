Publiziert am 16.07.2026

Die Verlag Equi-Media AG aus Fehraltorf übernimmt die Abonnementsverwaltung von vier Titeln, die zuvor von der in Konkurs gefallenen Creative Media GmbH in Urdorf betreut wurden. Konkret handelt es sich um Auto Illustrierte, Bioaktuell, La Tavola und Swiss Classics Revue. Die Übernahme erfolgte bereits im Juni, sämtliche Abodaten sind migriert und die Verwaltung ist seither aktiv, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag.

«Wir freuen uns sehr, dass wir im Auftrag der vier Herausgeber so kurzfristig und unkompliziert in die entstandene Lücke springen konnten», wird VR-Präsident Sascha P. Dubach zitiert. Für die vier Titel sei damit ein nahtloser Übergang im Aboservice garantiert.

Die Creative Media GmbH war jene Firma, die zuletzt die Abonnementsverwaltung für die Medien-Atelier Suisse AG betrieben hatte. Über beide Unternehmen wurde am 20. Mai der Konkurs eröffnet (persoenlich.com berichtete).

Das Kerngeschäft der Verlag Equi-Media AG mit zehn Mitarbeitenden ist die Herausgabe der wöchentlich erscheinenden Fachpublikation PferdeWoche. (pd/cbe)