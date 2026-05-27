Publiziert am 27.05.2026

Über die Medien-Atelier Suisse AG von Verleger Fabio Schoch ist am 20. Mai der Konkurs eröffnet worden. Das geht aus einer vorläufigen Konkursanzeige vom Mittwoch hervor. Zuständig ist das Konkursamt Schlieren. Gleichentags wurde auch über die Creative Media GmbH der Konkurs eröffnet – jene Firma, die zuletzt die Abonnementsverwaltung für den Verlag betrieben hatte. Beide Unternehmen sind an derselben Adresse in Urdorf domiziliert.

Mitgläubiger Markus Mehr hatte Mitte März eine Nachlassstundung angestrebt und die Suche nach Käufern vorangetrieben (persoenlich.com berichtete). Laut einem Handelsregistereintrag vom 10. März war Schoch zu diesem Zeitpunkt bereits als Geschäftsführer der Creative Media GmbH ausgeschieden.

Im Konkursverfahren haben die ausstehenden Löhne der Angestellten Vorrang vor anderen Forderungen. Die Angestellten hatten seit Februar keinen Lohn mehr erhalten. Ob einzelne Titel oder Markenrechte im Rahmen des Konkursverfahrens veräussert und weitergeführt werden können, ist offen. Die Details zum Verfahren – etwa die Eingabefrist für Gläubiger – werden laut Konkursanzeige zu einem späteren Zeitpunkt publiziert.

Die Medien-Atelier Suisse AG hatte im Frühjahr 2024 die Special-Interest-Titel Wir Eltern, Wohnrevue und Kochen sowie die Onlineplattform Swissmom von CH Media übernommen. Bereits kurz darauf häuften sich finanzielle Probleme: Honorare, Rechnungen und Sozialabgaben blieben unbezahlt. Die März- und April-Ausgaben von Wir Eltern wurden trotz fertiger Produktion nicht mehr gedruckt. (cbe)