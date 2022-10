HeroFest: Von Fifa, Fortnite und Super Smash Bros

Die Hallen der Bernexpo wurden vom 14. bis 16. Oktober 2022 in ein «Mekka für diverse Communitys verwandelt», wie es in einer Mitteilung heisst. Über 20‘000 Besuchende hätten am Festival für Esports, Gaming und Cosplay ihre gemeinsamen Interessen und Leidenschaften gefeiert. Matt Huber, Festivalleiter, freut sich sichtlich: «Es ist unglaublich. Das HeroFest war dieses Jahr grösser denn je – in Angebot wie auch in Besucherzahlen. Am Samstag waren wir sogar ausverkauft und mussten neue Tickets für weitere Besuchende aufschalten», lässt sich Festivalleiter Matt Huber in der Mitteilung zitieren.

Auf der Main Stage wurden die neuen Siegerteams der grössten Schweizer Esports-Ligen gekürt, darunter die Swisscom Hero League und der Digitec Playground. Gewinnerinnen und Gewinner hätten nach diesem Wochenende total 65 000 Franken an Preisgeldern mit nach Hause genommen.

Auch neben der Bühne hätten die Gäste laut Mitteilung «unzählige Interaktionsmöglichkeiten» vorgefunden und hätten ihre Lieblingsspiele «in vollen Zügen» genossen – ob in Free-to-Play-Areas, an Turnieren oder Gewinnspielen. Von Retro bis VR, von Super Smash Bros., über Fifa bis hin zu Fortnite: Am HeroFest seien sowohl die Lieblingsspiele diverser Zielgruppen als auch berühmte Brachenvertreter wie Nintendo oder Sony vertreten gewesen. Nicht-digitale Spielmöglichkeiten wie Sammelkarten- oder Brettspiele hätten das Angebot «optimal ergänzt».

Fans treffen auf Influencer und Cosplayer

Das Programm am HeroFest habe unzählige Influencerinnen und Influencer, Content Creator sowie Cosplayer angezogen, wie es weiter heisst. Vor Ort seien Fans auf ihre Social Media Stars getroffen, darunter Aditotoro, Maelo oder Cubanito. Diese Gelegenheit hätten die Fans für ein Selfie oder Meet & Greet nutzen können.

Hauptattraktion waren und bleiben die unzähligen Cosplayer vor Ort sowie die Cosplay- Contests auf der Bühne. Internationale Stars wie auch aufstrebende Schweizer Talente verzauberten ein aufmerksames Publikum mit ihren Performances.

Das nächste HeroFest findet vom 13. bis 15. Oktober 2023 wieder in Bern statt. (pd/tim)