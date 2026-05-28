Screenforce Day: Von Matt fordert Mut zur Kreativität

Publiziert am 28.05.2026

Den Auftakt machte am Mittwoch Werbelegende Jean-Remy von Matt mit dem Referat «Störfaktor Kreativität – Aber ohne bleibt alles beim Alten!». Von Matt legte dar, dass Kreativität nicht nur Ungehorsam bedeute, sondern auch den Mut zur Bereitschaft des Kontrollverlustes erfordere.

Im Anschluss wurden die Ergebnisse der Screenforce-Studie Schweiz «Warum TV bleibt: Insights aus der Mediaplanung» präsentiert. Die befragten Medienprofis zeigten sich laut einer Mitteilung einig, dass TV ein fester Bestandteil jedes Bewegtbildmediamixes sein sollte. Das folgende Referat «TV im (digitalen) Bewegtbildmarkt der Schweiz: Fakten, aktuelle Daten, relevante Insights» zeichnete ein differenziertes Bild: TV stehe zwar unter Druck, behalte aber seine Position als stärkste Mediengruppe im Mediamix.

Gerhard Louw von Lindt & Sprüngli referierte über die Wirkung von Werbung auf verschiedenen Bildschirmgrössen. Werbung auf dem Big Screen erzeuge deutlich länger Aufmerksamkeit als auf dem Small Screen und stärke dadurch Markenbekanntheit und Markenwahrnehmung.

Kurz vor der Pause debattierten Vertreterinnen und Vertreter von Sendern, Agenturen und Auftraggebern im Panel «CTV im Realitätscheck – Revolution oder überschätztes Versprechen?» über die künftige Rolle von Connected TV.

Nach der Pause zeigte Alexander Preuss von Bynd (Omnicom Media) im Vortrag «ROI-al Flush (Marketing-Mix-Modelling)», wie gezielte Investitionen in TV-Werbung den grössten Absatzbeitrag für Marken liefern. Die DACH-Studie «Beyond the Product – Wie TV-Werbung aus Produkten starke Marken macht» veranschaulichte anhand eines Experiments, welchen Einfluss Marken und ihre Werbung auf die Wahrnehmung haben.

Den Abschluss gestalteten SRF und CH Media mit dem Talk «Emotionen, die uns verbinden». Im Zentrum standen gemeinsame TV-Momente wie die Winterolympiade oder «Sing meinen Song – Das Schweizer Tauschkonzert». Als Überraschungsgäste traten Sängerin Stefanie Heinzmann, die über ihre neue Rolle als Host von «Sing meinen Song – Das Schweizer Tauschkonzert» sprach, sowie SRF-Sportmoderator Jeff Baltermia auf, der von Emotionen in Interviews mit Sportstars erzählte.

350 Gäste folgten der Einladung von Screenforce Schweiz ins Kongresshaus Zürich. Durch den Tag führte Moderator Wolfram Kons, für Stimmung sorgte Stimmartist Martin O. mit seinem «Symphonium» aus Appenzeller Nussholz.

Am 17. September 2026 findet die Screen-up in der Halle 622 in Zürich statt, der nächste Screenforce Day folgt am 20. Mai 2027 im Kongresshaus Zürich. (pd/cbe)