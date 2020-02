Nach «Frauen und Geld» (persoenlich.com berichtete) lanciert Watson einen weiteren Blog. Am Montag, 3. Februar ging ein erster Text von Jürg Vollmer, Chefredaktor des Agrar-Magazins «Die Grüne», live. Er will, so schreibt Watson in einer Mitteilung, mit seinen Beiträgen eine publizistische Brücke zwischen städtischer und ländlicher Bevölkerung schlagen, Vorurteile abbauen und «die Lebenswelt der modernen LandwirtInnen-Generation zu Handen der eher urbanen Watson-Userschaft ausleuchten». Im ersten Beitrag erklärt Vollmer, warum es kein Luxus ist, dass jeder Bauer im Schnitt über 2,6 Traktoren verfügt.

Der Landwirtschaftsblog «Smart Farming» erscheint auf Watson erstmals am Montag, 3. Februar und danach jeweils rund monatlich. (pd/eh)