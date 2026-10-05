Goldbach Neo: Weitere fünf Jahre am EuroAirport

Publiziert am 05.10.2026

Den Zuschlag am EuroAirport erhielt Goldbach Neo über eine Ausschreibung, wie das Unternehmen in einer Medienmitteilung schreibt. Der Flughafen wird von der Schweiz und Frankreich gemeinsam betrieben. Laut EuroAirport zählte er 2025 so viele Passagierinnen und Passagiere wie noch nie, nämlich 9,6 Millionen. 2024 waren es 8,9 Millionen. Mitbewerber um den Zuschlag nennt Goldbach Neo nicht.

Seit dem 5. Oktober können Kundinnen und Kunden ihre Out-of-Home-Kampagnen für 2027 buchen. Wie vor einem Jahr kommuniziert der Vermarkter zur Buchungseröffnung Neuerungen im Angebot (persoenlich.com berichtete).

In Zürich kommen an der Tramhaltestelle «Bahnhofquai/HB» vier Screens hinzu. Sie gehören zum Inventar der Verkehrsbetriebe Zürich, das Goldbach Neo vermarktet, und stehen ab Dezember 2026 zur Verfügung. Die Haltestelle nutzen laut Unternehmen rund 44’000 Fahrgäste pro Tag.

In der Westschweiz ergänzt Goldbach Neo drei weitere Screens im Lausanner Quartier Flon sowie sechs Screens im Roadside-Segment in Fribourg. In Luzern kommen zwei Screens dazu, an der Halden-/Lidostrasse 5 vor dem Verkehrshaus und am Hirschengraben 9 bei der Rosenbörse. In Emmen und Emmenbrücke wächst das Angebot um 17 Screens und 81 Plakatflächen in den Formaten F4, F12, F24 und F200. (pd/nil)