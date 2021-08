Angela Bruderer: Weltrekord mit Bettwäsche-Mosaik

In Winterthur entstand Ende Juni 2021 das grösste Bettwäsche-Mosaik der Welt. 672 Bettbezüge wurden in monatelanger Arbeit aneinandergenäht und dann als riesiges Bild auf einem Sportplatz ausgebreitet, heisst es in der Mitteilung von Angela Bruderer. Guinness World Records hat inzwischen bestätigt: Das ist Weltrekord.

Drohnen fingen das farbenfrohe Motiv mit versteckter Botschaft aus der Luft ein – als interaktives Pixelbild ist es jetzt online zu besichtigen. Mit dieser spektakulären Aktion machte sich das Winterthurer Unternehmen Angela Bruderer ein gemeinschaftliches Geschenk zum 40-Jahr-Jubiläum. Kundinnen und Kunden haben für das Bild ein buntes Spektrum an ausgedienten Bettbezügen eingesandt.

Statt im Abfall landeten die ausgemusterten Stoffe so in einem Weltrekordversuch und werden nun Tierheimen sowie einem Upcycling-Projekt für die nachhaltige Weiterverwendung zur Verfügung gestellt. Eine Win-Win-Win-Situation.

Am Weltrekordprojekt wirkten neben Bernina Schweiz als Hauptpartnerin auch die geschützte Werkstatt Jobshop der Stiftung Sucht in Basel sowie der Betrieb VESO in Winterthur mit.