697 THz: Wenn der Migrossack zur Leinwand wird

Vom 23. Januar bis 11. Februar gibt es in den Filialen der Migros Genossenschaft Aare eine eigene Papiertragetasche des Kulturkantons Aargau. Nach dem Einkaufen in die Aargauer Kulturlandschaft eintauchen? Mit der Artivive-App wird die Migros-Papiertragetasche ganz einfach zum Leben erweckt. Wer mit dem Handy den Umriss des Kulturkantons scannt, taucht ein in die Welt der Aargauer Kulturlandschaft. Alles, was es dazu braucht: Eine Papier-Tragetasche und die App-Artivive, wie es in einer Mitteilung heisst.

Mithilfe der Augmented-Reality-App verbindet das Designstudio 697 THz die klassische Migrostasche mit der digitalen Welt und ermöglicht dem Publikum so auf innovative Weise, den Kulturkanton Aargau zu erleben. Animierte Erlebnisse aus Museen, Ausstellungshäusern und Theater warten auf Erkundungsfreudige.

Unterstützt wird die Kollaboration mit Migros Kulturprozent durch eine OOH-Plakatkampagne und verschiedene Social Media Flights. (pd/cbe)