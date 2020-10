Der Coop Hello Family Club feiert seinen 10. Geburtstag. Zum Jubiläum hat Valencia in enger Zusammenarbeit mit dem Hello-Family-Team von Coop das Gewinnspiel «Wünsch dir das» konzipiert.

Beim grossen Jubiläums-Wettbewerb wählen Hello Family-Clubmitglieder jede Woche zwischen zwei Preisen. Insgesamt werden so Gewinne aus zehn verschiedenen Kategorien verlost. Sämtliche Familien-Erlebnisse, Gutscheine und Sachpreise stammen von Partnern des Hello Family Clubs aus dem Coop Universum.

Bei der Definition des Wettbewerbsmechanismus wurde besonders darauf geachtet, das Kundeninvolvement über den gesamten Wettbewerbszeitraum von fünf Wochen auf einem hohen Niveau zu halten, heisst es in der Mitteilung. «Das schaffen wir einerseits durch die wöchentliche Teilnahmemöglichkeit, andererseits durch die immer neue Preisauswahl», so Valencia Konzepter Sebastian Refardt. «Die Promotion sollte von einer crossmedialen Kampagne und dem entsprechenden Kommunikationsmix begleitet werden», erklärt Jeanine Jost, Projektleiterin Marketing des Hello Family Clubs bei Coop.

Entsprechend wurden ein Wettbewerbs-Visual und Inserate, diverse POS-Werbemittel und Newsletter erstellt, welche mit Social-MediaMassnahmen verzahnt wurden. Für die Kommunikation auf Social Media produzierte die Agentur humorvolle «Slice of Life»-Clips. Diese zeigen, in welchen Situationen Familien von den Preisen profitieren: Beim Fussballspiel im Garten, beim Haareschneiden, in den Ferien, und, und, und.

«Wünsch dir das» läuft noch bis 25. Oktober 2020 auf hellofamily.ch/gewinnen.

Verantwortlich bei Coop: Alain Comment (Leiter Marketing Supercard und Customer Clubs bei Coop), Jeanine Jost (Projektleiterin Marketing Hello Family Club bei Coop), Hannah Müller (Projektleiterin Programmanagement Hello Family Club bei Coop), Joachim von Allmen (Leiter Werbung POS bei Coop), Deliah Prescha (Praktikantin Hello Family Club bei Coop) Verantwortlich bei Valencia Kommunikation: Tommy Schilling (Creative Director), Claudia Paganini (Senior Account Director), Corinne Fritschi (Junior Beraterin), Monika Freiburghaus (Kommunikationsplanerin), Sebastian Refardt (Senior Texter), Julia Bommersheim (Junior Texter), Béa Otto (Art Director), Marc Groth (Motion Designer/Art Director), Katrin Deubelbeiss (Junior Art Director), Ana Estepa Garcia (Graphic Designer), Sylvia Schneider (Polygraphie) Film: CC Media Ltd, Nikolas Reige (pd/wid)