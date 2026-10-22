Publiziert am 22.10.2026

Die Wemf hat am Donnerstag die Daten des Moduls Sports & Culture veröffentlicht. Angekündigt hatte sie das Modul Ende Mai (persoenlich.com berichtete). Erfasst werden Interesse, Besuchsabsicht und tatsächlicher Besuch bei über 40 Sport- und mehr als 30 Kulturevents. Dazu kommen das Interesse an 45 Sportarten sowie Interesse und Besuchshäufigkeit bei 25 Kulturangeboten. Das Angebot richtet sich laut Mitteilung an Werbetreibende, Sponsoren, Veranstalter, Medienhäuser und Agenturen. Laut der Website der Wemf kostet das Modul allein ab 9000 Franken. Wer bereits Mach Consumer, ein Bundle oder das Social-Media-Upgrade von Mach Strategy bezieht, zahlt 6000 Franken (jeweils exklusive Mehrwertsteuer).

Die Beispielauswertung beruht auf 30’375 Befragten ab 14 Jahren. Sie zeigt, wer sich für einen Anlass interessiert, nicht wer ihn besucht. Unter den ausgewählten Anlässen sind die Interessierten am Openair Frauenfeld gemäss Grafik mit durchschnittlich rund 32 Jahren am jüngsten. Jene am Menuhin Festival Gstaad sind mit rund 66 Jahren am ältesten. Bei Art on Ice liegt der Frauenanteil bei über 70 Prozent. Mehrheitlich männlich sind unter anderem die Interessierten an der Fantasy Basel und an der Baloise Session Basel.

Die Daten lassen sich mit den Wemf-Studien Mach Consumer und Mach Strategy verknüpfen. Wer sich für Moon and Stars Locarno interessiert, trinkt demnach überdurchschnittlich oft mindestens einmal pro Woche Champagner, Prosecco oder Sekt. Diese Personen nutzen zudem häufig digitale Nachrichtenangebote und Zeitschriften. Konkrete Werte nennt die Mitteilung nicht. Zusätzlich fragt die Studie über 500 Einzelmarken ab.

Ringier Advertising will die Daten für Medienpartnerschaften nutzen. Sport- und Kultursponsoring lasse sich damit «gezielter und messbarer» gestalten, lässt sich Head of Sales Chiara Rusch in der Mitteilung zitieren. (pd/nil)